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Талалаев: «Удивлён неадекватным высказыванием Кикнадзе после смерти игрока»

вчера, 14:12

Российский тренер Андрей Талалаев ответил на критику со стороны генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе.

Напомним, Талалаев заявил, что в «Локомотиве» знали о проблемах с сердцем у защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова, скончавшегося 20 апреля в возрасте 22 лет. Кикнадзе ответил, что «есть те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и личных корыстных интересов пытается интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом».

Ещё раз выражаю соболезнования семье Иннокентия. Удивлён неадекватным высказыванием гендиректора «Локомотива» в адрес людей, честно сказавших правду о трагедии. Пытаться снять с себя ответственность за случившееся — гнусно и непрофессионально. Но ему теперь с этим жить.

Ранее на эту же тему высказался агент Дмитрий Селюк, так же ставший участником конфликта. 

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Binger (раскрыть)
вчера в 19:13
Да всё по теме, вот только, что вы хотите?
Понятно, что это не основной ваш акк и скорее всего хотите просто спровоцировать, но давно уже понятно, что со мною это не проходит.
А самое главное (то ли осознано, то ли по незнанию) вы не понимаете, что пишите.
То, что вы написали про "записку самоубийцы" уже говорит об неуважении прежде всего к
Иннокентию Самохвалову, как говорит:
Comdiv
Это в его стиле, ничего человеческого.

Надеюсь поняли почему приведено этот комментарии.
Ну, а самое интересное про главного, Кикнадзе к примеру не самый главный человек в Локо.
Так, что перед тем как ещё раз мне писать, ответьте на вопрос: "Что вы хотите".
Binger
Binger ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:24, ред.
Много текста не по теме, но виноват всегда главный.
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 18:21
У Кикнадзе адекватные высказывания редкость большая.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:44
Любой на месте Кикнадзе психанул бы. Независимо от наличия/отсутствия вины. Должность предполагает ответственность.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Binger (раскрыть)
вчера в 16:43
Причём здесь "записка о самоубийстве"? На надо интерпретировать всё по своему умыслу.
Если вы окунётесь в историю футбола, но обнаружите много, даже великих игроков, которые играли с проблемным сердцем.
Взять хотя бы Лилиана Тюрама или к примеру у Дани Карвахаля врачи в детстве обнаружили проблемы с сердцем и врачи рекомендовали завязать с футболом. Даже Роналду запрещали играть в футбол в 15 возрасте.
Вся проблема в том, что врачи не могут запретить играть в футбол или заниматься спортом, они могут только рекомендовать игроку определённые нагрузки, которые могут не нанести вред здоровью. Так же они могут рекомендовать клубу не подписывать данного игрока.
Да Локо пошёл на встречу своему воспитаннику, но где гарантия, что с ним это не случилось бы если он был вне футбола?
Вот поэтому и следует провести расследование, какие были рекомендации, как сам Самохвалов выполнял их, были ли перегрузки.
А вот так просто говорить, что он написал "записку о самоубийстве" не стоит, некрасиво это.
Надо ещё учесть, что современный спорт это не здоровье, зачастую из спорта уходят инвалиды с изношенным телом, хотя с виду и не скажешь.
Binger
Binger ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:32
Неужели людям, которые написали записку о самоубийстве, можно разрешать это делать?
drug01
drug01
вчера в 15:17
пожалуй в Локо зреет конфликт?
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 15:16
Нечего особо удивляться, это Кикнадзе
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:16
Гурузин вечно пу...нет невпопад.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:09
Случилось несчастье, которое прежде всего надо пережить, а потом уж разбираться, что и как случилось. Родственникам Кеши сейчас ой как непросто, соболезную им.
Возникает вопрос зачем сейчас Селюк, Талалаев и Моссаковский устроили эту атаку?
Вроде как была расписка от самого Самохвалова о личной ответственности за последствия, значит он сам её писал, сам хотел быть в футболе, а не Локо с Кикнадзе её силой заставили писать. Да, скорей всего со стороны Локо, врачей и Кикнадзе было нарушение, что они разрешили Самохвалову заниматься его любимым делом, но это не даёт сейчас право пиариться некоторым людям, тем более с такой как у них репутацией.
Конечно, должно пройти расследование и виновные должны будут понести наказания. Кикнадзе же должен просто покинуть клуб в независимости от расследования.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:51
думаю кика уберут -значит палыч останется)
112910415
112910415
вчера в 14:30
ну, нервничает малость
чует неприятности
Comdiv
Comdiv
вчера в 14:26
Это в его стиле, ничего человеческого.
beefs
beefs
вчера в 14:24
не на том вы устроили разборки
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:17
Кикнадзе должен уйти - определенно.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:13
Кикнадзе он такой.
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