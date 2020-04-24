Талалаев: «Удивлён неадекватным высказыванием Кикнадзе после смерти игрока»

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вчера, 14:12

Российский тренер ответил на критику со стороны генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе.

Напомним, Талалаев заявил, что в «Локомотиве» знали о проблемах с сердцем у защитника «Казанки» , скончавшегося 20 апреля в возрасте 22 лет. Кикнадзе ответил, что «есть те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и личных корыстных интересов пытается интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом».

Ещё раз выражаю соболезнования семье Иннокентия. Удивлён неадекватным высказыванием гендиректора «Локомотива» в адрес людей, честно сказавших правду о трагедии. Пытаться снять с себя ответственность за случившееся — гнусно и непрофессионально. Но ему теперь с этим жить.

Ранее на эту же тему высказался агент Дмитрий Селюк, так же ставший участником конфликта.