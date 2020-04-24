Талалаев: «Удивлён неадекватным высказыванием Кикнадзе после смерти игрока»

Российский тренер Андрей Талалаев ответил на критику со стороны генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Напомним, Талалаев заявил, что в «Локомотиве» знали о проблемах с сердцем у защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова, скончавшегося 20 апреля в возрасте 22 лет. Кикнадзе ответил, что «есть те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и личных корыстных интересов пытается интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом».
Ещё раз выражаю соболезнования семье Иннокентия. Удивлён неадекватным высказыванием гендиректора «Локомотива» в адрес людей, честно сказавших правду о трагедии. Пытаться снять с себя ответственность за случившееся — гнусно и непрофессионально. Но ему теперь с этим жить.
Ранее на эту же тему высказался агент Дмитрий Селюк, так же ставший участником конфликта.
Возникает вопрос зачем сейчас Селюк, Талалаев и Моссаковский устроили эту атаку?
Вроде как была расписка от самого Самохвалова о личной ответственности за последствия, значит он сам её писал, сам хотел быть в футболе, а не Локо с Кикнадзе её силой заставили писать. Да, скорей всего со стороны Локо, врачей и Кикнадзе было нарушение, что они разрешили Самохвалову заниматься его любимым делом, но это не даёт сейчас право пиариться некоторым людям, тем более с такой как у них репутацией.
Конечно, должно пройти расследование и виновные должны будут понести наказания. Кикнадзе же должен просто покинуть клуб в независимости от расследования.
Возникает вопрос зачем сейчас Селюк, Талалаев и Моссаковский устроили эту атаку?
Вроде как была расписка от самого Самохвалова о личной ответственности за последствия, значит он сам её писал, сам хотел быть в футболе, а не Локо с Кикнадзе её силой заставили писать. Да, скорей всего со стороны Локо, врачей и Кикнадзе было нарушение, что они разрешили Самохвалову заниматься его любимым делом, но это не даёт сейчас право пиариться некоторым людям, тем более с такой как у них репутацией.
Конечно, должно пройти расследование и виновные должны будут понести наказания. Кикнадзе же должен просто покинуть клуб в независимости от расследования.