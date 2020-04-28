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Созин: «Фролов высказал только свою точку зрения»

сегодня, 15:00

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал выступление голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который в интервью раскритиковал правительство страны.

Фролов высказал свою точку зрения, а мы живём в демократическом обществе – кому-то его слова понравились, кому-то нет. Точку зрения каждого человека нужно уважать. Штрафовать его или нет, пусть решает клуб. На мой взгляд, высказывание Фролова не имеет никакого отношения к комитету по этике РФС. Но сказать точно, будем мы рассматривать эти слова или нет, я не могу.

Моя точка зрения – Фролов сказал то, что думал. Правильно это или нет – неважно, это его точка зрения. Клуб посчитал, что он сказал неправильно, – пусть это останется на совести клуба. Но Фролов никого не оскорблял, не говорил гадости. На просторах интернета сейчас мат-перемат Соловьёва и Уткина – Фролов посмотрел на эту вакханалию и тоже решил отметиться. А РФС и комитет по этике к высказываниям господина Фролова не имеют никакого отношения.

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Все комментарии
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сегодня в 18:41
Всё верно Созин озвучил.Фролов молодец!
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сегодня в 18:40
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:13
    вполне взвешенно
    Mi6
    Mi6
    сегодня в 17:18
    Нет чтоб поддержать Фролова
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 16:56
    Созин и такие как он подобно скользским глистам увиливают от всего, типа я ничего не знаю моя хата с краю.
    tuman960
    tuman960
    сегодня в 16:12
    BenderBender 255 / 405
    а рашка это то же самое что и хохляшка,да действительно смешно-гуляй поле и демократия!!!!
    BenderBender
    BenderBender
    сегодня в 15:28
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 15:10
      типа мы не при делах))) у нас демократия))
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 15:01
      У каждого своя точка зрения
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