Созин: «Фролов высказал только свою точку зрения»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал выступление голкипера «Крыльев Советов» , который в интервью раскритиковал правительство страны.

Фролов высказал свою точку зрения, а мы живём в демократическом обществе – кому-то его слова понравились, кому-то нет. Точку зрения каждого человека нужно уважать. Штрафовать его или нет, пусть решает клуб. На мой взгляд, высказывание Фролова не имеет никакого отношения к комитету по этике РФС . Но сказать точно, будем мы рассматривать эти слова или нет, я не могу.