Бышовец: «Что Фролов сделал сам, чтобы давать оценки правительству?»

Известный российский тренер поделился мнением о скандальном интервью вратаря «Крыльев Советов» , в котором он подверг критике правительство России.

Я считаю, чтобы говорить такое, как Фролов, нужно иметь прежде всего моральное право на оценку. Что он сделал сам для борьбы с коронавирусом, чтобы давать оценки правительству?

Это как наши депутаты, которые призывают сокращать зарплаты футболистам, при том, что сами своей зарплатой жертвовать не собираются. Во всяком случае, я ничего подобного не слышал. У нас депутаты гордятся количеством принятых законов. И это «восхищенное законотворчество» только подчеркивает неисполнение законов и слабость государственности.

Насчет критики Путина, когда человек бьет стулом по голове своего оппонента или избивает толпой одного человека, вряд ли у Кокорина есть моральное право оценивать государственную систему или его лидера. Наверное, таким людям надо начинать с себя.

Есть пример того же Стрельцова, с которым я два года жил на сборах и в гостинице. И после случившегося тюремного срока в его жизни, я не слышал от Стрельцова претензий к властям. Человек видел проблемы в себе, он понимал свою вину.

А то, что мы слышим от Кокорина – это удел, конечно, не личности.