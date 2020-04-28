Бышовец: «Что Фролов сделал сам, чтобы давать оценки правительству?»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о скандальном интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором он подверг критике правительство России.
Я считаю, чтобы говорить такое, как Фролов, нужно иметь прежде всего моральное право на оценку. Что он сделал сам для борьбы с коронавирусом, чтобы давать оценки правительству?
Это как наши депутаты, которые призывают сокращать зарплаты футболистам, при том, что сами своей зарплатой жертвовать не собираются. Во всяком случае, я ничего подобного не слышал. У нас депутаты гордятся количеством принятых законов. И это «восхищенное законотворчество» только подчеркивает неисполнение законов и слабость государственности.
Насчет критики Путина, когда человек бьет стулом по голове своего оппонента или избивает толпой одного человека, вряд ли у Кокорина есть моральное право оценивать государственную систему или его лидера. Наверное, таким людям надо начинать с себя.
Есть пример того же Стрельцова, с которым я два года жил на сборах и в гостинице. И после случившегося тюремного срока в его жизни, я не слышал от Стрельцова претензий к властям. Человек видел проблемы в себе, он понимал свою вину.
А то, что мы слышим от Кокорина – это удел, конечно, не личности.
Ранее на эту тему высказался главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
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