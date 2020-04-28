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Бышовец: «Что Фролов сделал сам, чтобы давать оценки правительству?»

сегодня, 18:29

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о скандальном интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором он подверг критике правительство России.

Я считаю, чтобы говорить такое, как Фролов, нужно иметь прежде всего моральное право на оценку. Что он сделал сам для борьбы с коронавирусом, чтобы давать оценки правительству?

Это как наши депутаты, которые призывают сокращать зарплаты футболистам, при том, что сами своей зарплатой жертвовать не собираются. Во всяком случае, я ничего подобного не слышал. У нас депутаты гордятся количеством принятых законов. И это «восхищенное законотворчество» только подчеркивает неисполнение законов и слабость государственности.

Насчет критики Путина, когда человек бьет стулом по голове своего оппонента или избивает толпой одного человека, вряд ли у Кокорина есть моральное право оценивать государственную систему или его лидера. Наверное, таким людям надо начинать с себя.

Есть пример того же Стрельцова, с которым я два года жил на сборах и в гостинице. И после случившегося тюремного срока в его жизни, я не слышал от Стрельцова претензий к властям. Человек видел проблемы в себе, он понимал свою вину.

А то, что мы слышим от Кокорина – это удел, конечно, не личности.

Ранее на эту тему высказался главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 19:22, ред.
Разворошил Фролов осиное гнездо)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:21, ред.
Я понял, в чём вина Фролова, - в отсутствии серого вещества. Нет, чтобы свое мнение высказать товарищам в раздевалке или родственникам на кухне - там бы слушатели высказали свое одобрение его словам. Так посмел, негодяй, высказать свое мнение во всеуслышание, в СМИ, чем навлёк на себя гнев праведников, коих у нас немеряно. Это ТАМ можно говорить, что захочешь и тебя пальцем не тронут. А Фролов по малости лет еще не понял, в каком обществе живет...
beefs
beefs
сегодня в 19:19
записался в друзья к Газзаеву
cska1948
cska1948 ответ mars6791 (раскрыть)
сегодня в 19:12
А вы считаете, что наши футболисты зарабатывают, а не ПОЛУЧАЮТ? Пусть пойдёт ЗАРАБОТАЕТ, а потом критикует, а то сидит на шеи у государства и ещё недоволен!
mars6791
mars6791 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:09
Во понаписал, без стакана не разберёшься кто кому должен и кому молчать.
mars6791
mars6791 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:06
А что здесь владеть информацией, то что происходит в стране многим не по душе. Дзюба - он такое никогда не скажет , знает где доигрывать приходится, а Фролов молодой горячий.
swift stream
swift stream
сегодня в 19:04
У нас что, чтобы дать оценку правительства, нужно что-то сделать?
mars6791
mars6791
сегодня в 18:59
Из сказанного Бышовцем, видно что он довольно таки мутный тип. Все намешал , и Стрельцова притянул, и по Кокорину проехался, депутатов, зарплаты футболистов - словесный понос.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:48
пусть говорит он тоже имеет право на голос))хотя другим в этом отказывает))
сканер
сканер
сегодня в 18:46
Быщовец куда лезет?Если бы человек неправду сказал,то я понимаю,но ведь Фролов ничего не придумал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 18:46
Ты не так понял. Футболисты у нас публичные люди. Это значит, что то, что мы говорим на кухне это одно, а то, что говорит футболист это другое. Но главное не в этом. Я не думаю, что вратарь владеет какой либо информацией о состоянии дел и мерах правительства. Типичный обыватель. Лавры Дзюбы не дают покоя
cska1948
cska1948
сегодня в 18:41, ред.
Вы, кто поддерживает Фролова, считаете правильным критиковать тех, кто тебе платит НЕ заработанные тобой деньги?! Так ОТКАЖИСЬ от таких денег! Зарабатывай, а не ПОЛУЧАЙ и критикуй сколько угодно!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:38
Человек сказал , что думает
Похоже , что на футбольных полях России наступило московское время 19 - 37...
311
311
сегодня в 18:36
Разве Фролов влияет на судьбы людей?)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:36
Бышовец наверное вступил в кандидаты партии Едим Россию. Гыгыгы
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 18:32
Ещё один лизун власти.
cadmiy
cadmiy
сегодня в 18:30
Бышовец опять лижет, когда уже не надо, гадкий тип.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 18:30
Одно другого не касается,
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