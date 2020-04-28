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Генсек РФС Алаев: «Сезон реальнее всего возобновить 28 июня»

сегодня, 17:38

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о возможных сроках возобновления чемпионата России.

Хотел бы передать слова благодарности сотрудникам здравоохранения. Трое суток мы без перерыва обсуждали все варианты. Надо понимать, что у нас есть ограничения. Конечно, мы хотим, чтобы футбол вернулся как можно быстрее.

Ключевая дата – 2 августа, когда мы должны закончить чемпионат и заявить участников еврокубков. Нам надо четыре, а лучше пять недель, чтобы доиграть этот сезон. Также надо вернуть легионеров. Единственный реалистичный вариант – 1 июня начнется тренировочный процесс, 28 июня – начнется сезон.

Ранее УЕФА установил дедлайн для национальных чемпионатов для принятия решения о завершении соревнований.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:27
Главное, что бы по уму было все с царем в голове.
particular
particular
сегодня в 18:09
Оптимистично, проблематично, но необходимо...
13ROS13
13ROS13
сегодня в 17:52
Реальная дата.
drug01
drug01
сегодня в 17:46
Каждый день и все новые даты....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:45
словам генсека в ссср поверил бы!! вам нет!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:41
Ждемс.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 17:39
Нужно все сделать справедливо.
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