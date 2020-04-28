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Прядкин: «21 июня – наиболее удобная дата для рестарта сезона»

сегодня, 18:13

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможных датах возобновления чемпионата России.

Нами были разработаны различные варианты: начать и 21, и 28, и позже. Если бы дата 2 августа не была обозначена, мы могли уйти в более поздние даты. Мы понимаем, что очень важно доиграть чемпионат. Большинство клубов поддержало.

Есть обязательства перед спонсорами, есть недополучение бюджета. Во главу угла мы ставили здоровье. Большинство поддержали 21 июня, как дату возобновления. Если начать 28-го, то игры будут каждый третий день. У меня лежит список 66 легионеров, которых нужно вернуть.

21 июня – наиболее удобная дата для рестарта.

Ранее генсек РФС Александр Алаев назвал 28 июня более реальной датой для возобновления сезона. 

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:11
Интересный у нас Президент РПЛ. Во первЫх строках своего письма вроде бы печётся о здоровье, а затем вдруг оказывается, что главное - доиграть чемпионат начиная с 21 июня, так как начни позже и не успеют сыграть все матчи! Да тут еще подпирают спонсоры, перед которыми надо выполнять обязательства. И сразу становится понятно, что кроется за словами Прядкина - ВСЁ, кроме здоровья.
Karabal
Karabal
сегодня в 18:57
Прядкин в агонии сделает всё, чтобы сынуля не вылетел в пердив со свинями.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:49, ред.
Время покажет через неделю,, другую после майских праздников. Будет не всплеск, а взрыв. Сейчас идёт подъём после пасхи, но впереди 8 дней праздников, а это?????
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:28
21 июня – наиболее удобная дата для рестарта

А как будет - время покажет.
ziborock
ziborock ответ Aerobniy (раскрыть)
сегодня в 18:27
А вы с отцом Глебом?!)))
btb8cnj35bbf
btb8cnj35bbf
сегодня в 18:27
Начнем-с с 21.
112910415
112910415
сегодня в 18:24
надо как-то с Алаевым договориться
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 18:13
Прядкин посоветовался с сыном.
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