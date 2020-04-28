Слуцкий прокомментировал критику Фролова в адрес государства

Главный тренер «Рубина» в эфире «Эхо Москвы» поделился мнением о критике вратаря «Крыльев Советов» в адрес правительства страны.

Политические высказывания футболистов и тренеров создают особый резонанс? Здесь всё объяснимо. Во-первых, у нас весь спорт – и футбол, и хоккей – дотационный, и, чего уж греха таить, мы зависим от позиции властей, губернаторов, президентов республик. Поэтому естественно, что любая реакция крайне болезненна для клубов. Во-вторых, когда человек выступает в несвойственном ему амплуа – и Фролов не стал нападающим, а просто высказал свою гражданскую позицию – это всегда очень болезненно воспринимается. Самым резонансным за всё время, безусловно, было интервью Панарина, но там сложнее было, чтобы ему что-то прилетело, потому что он играет в НХЛ . Вот и здесь все считают, что футболисты и спортсмены в целом не совсем имеют право, и всегда это очень бурно обсуждается.

Моё мнение? Здесь очень двоякая ситуация. «Крылья Советов», как и многие другие команды, – дотационный клуб. С одной стороны, это не очень этично, а с другой – независимо от того, где ты работаешь и кто тебе платит зарплату, ты можешь иметь свою гражданскую позицию.