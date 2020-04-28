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Слуцкий прокомментировал критику Фролова в адрес государства

сегодня, 15:51

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «Эхо Москвы» поделился мнением о критике вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова в адрес правительства страны.

Политические высказывания футболистов и тренеров создают особый резонанс? Здесь всё объяснимо. Во-первых, у нас весь спорт – и футбол, и хоккей – дотационный, и, чего уж греха таить, мы зависим от позиции властей, губернаторов, президентов республик. Поэтому естественно, что любая реакция крайне болезненна для клубов. Во-вторых, когда человек выступает в несвойственном ему амплуа – и Фролов не стал нападающим, а просто высказал свою гражданскую позицию – это всегда очень болезненно воспринимается. Самым резонансным за всё время, безусловно, было интервью Панарина, но там сложнее было, чтобы ему что-то прилетело, потому что он играет в НХЛ. Вот и здесь все считают, что футболисты и спортсмены в целом не совсем имеют право, и всегда это очень бурно обсуждается.

Моё мнение? Здесь очень двоякая ситуация. «Крылья Советов», как и многие другие команды, – дотационный клуб. С одной стороны, это не очень этично, а с другой – независимо от того, где ты работаешь и кто тебе платит зарплату, ты можешь иметь свою гражданскую позицию.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Санчо Панса (раскрыть)
сегодня в 18:50
Фролов был бы прав, если бы он ЗАРАБАТЫВАЛ, а не получал! Не нашим футболистам рот открывать на правительство. Пусть идёт в слесаря, ЗАРАБАТЫВАЕТ и критикует сколько угодно! А то, сидеть на шеи у государства и ещё покрикивать на него, это как минимум непорядочно.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:38
Вообщем, Леонид Викторович на нейтральной стране. Хотя, конечно, Фролов больше прав, чем нет!
сканер
сканер
сегодня в 18:36
Фролов всё по-делу сказал,уважаю!А Слуцкий лукавит и пытается ни с кем не испортить отношения.Раньше,находясь в Англии он власти поругивал.
cska1948
cska1948
сегодня в 18:24
"...С одной стороны, это не очень этично, а с другой – независимо от того, где ты работаешь и кто тебе платит зарплату, ты можешь иметь свою гражданскую позицию."
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Кусать руку, которая тебя кормит, это значит иметь гражданскую позицию? А по моему, это не иметь масла в голове!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:24
Не вашим , не нашим,позиция расплывчатая
112910415
112910415
сегодня в 18:17
очень понятно сказал -
Фролов в своём праве ... но клуб могут оставить без денег, ежели власти обозлятся ..
bacek15
bacek15
сегодня в 18:14
Где-то прав, где-то не прав - но госфинансирование надо сокращать.
vovinho11
vovinho11 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 17:51
И я их поддерживаю
SSPZ
SSPZ
сегодня в 17:15
Эхо Москвы-далее можно не читать(.
Mi6
Mi6
сегодня в 17:15
Позор Слуцу!!!!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:09
Ну хоть не стал лизать Пупкину и на том спасибо, в отличие от позорных усатых псов!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:01
Футбол как и вся страна принадлежит кучке олигархов во главе с Путиным и они доведут страну до ещё одной революции.
DanjaG
DanjaG
сегодня в 16:57, ред.
Выразил мнение, но позицию не определил.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 16:55
-А я буду бегать вокруг вас и кричать:"Ребята,а может не надо?"
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:52
Леонид Викторович аккуратно и культурно выразил свою солидарность с Фроловым.
4RT
4RT
сегодня в 16:47
Как кашу по тарелке размазал
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 16:45
Слуцкер таким оппозиционным был, как только за рубеж свалил пердив английский и ноунеймов голландских тренировать, а как только на госбабло присел - сразу осторожным и политкорректным стал. Флюгер в общем.
Aerobniy
Aerobniy ответ sten312 (раскрыть)
сегодня в 16:41
А нужно, чтобы об этом рассказали болельщики спартака или цска?
makkie
makkie
сегодня в 16:27
Слуцкий, кстати, тоже не восторге от наших властей.
О чем говорил и Адамяну, и КраСаве в Ютуб-выпусках.
Просто Слуцкий политкорректен, а не рубит с горяча правду-матку. Отсюда и мнение о нём как об интеллигенте.
sten312
sten312 ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 16:19
Смешно,когда про госбюджет пишет болельщик Зенита....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:17
все имеют право высказывать своё мнение)) если только подписку не давали))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:13
Слуцкер как обычный еврей - и нашим и вашим .
А Фролов молодец - не в бровь, а в глаз, гнать надо и Путина и Мутка, тогда в футболе наладится порядок.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:10
С "Эхом Москвы" лучше не связываться, поганенькая команда там собралась.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 15:56
Качалкин осторожничает. А вдруг назад позовут, теперь уже в госбюджетный клуб коней. Гыгыгы
Adepta
Adepta
сегодня в 15:53
Сразу видно еврей, в свою сторону и ничего конкретного.
beefs
beefs
сегодня в 15:51
не надо смешивать политику со спортом
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