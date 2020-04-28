Черданцев: «Как можно присвоить чемпионство в недоигранном турнире?»

Известный телекомментатор Георгий Черданцев поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в европейских чемпионатах.
Как можно «присвоить» чемпионство в недоигранном турнире? Это противоречит сути турнирного соревнования.
Если чемпионат не будет доигран (надеюсь, будет), его следует признать несостоявшимся. Как в Нидерландах и Бельгии. А в еврокубки отправлять согласно инструкции УЕФА.
Это 3/4 дистанции. И что -псу под хвост? Почему аннулировать 3/4 сезона справедливо?
Это 3/4 дистанции. И что -псу под хвост? Почему аннулировать 3/4 сезона справедливо?
как скажут , так и будет
как скажут , так и будет
давно бы их объявили чемпионами..
я лично за то что бы доиграли ...
давно бы их объявили чемпионами..
я лично за то что бы доиграли ...
Не зря же Питерского Дюкова протащили в РФС
Объявит зенит кабинетным чемпионом не по спортивному принципу.
Не зря же Питерского Дюкова протащили в РФС
Объявит зенит кабинетным чемпионом не по спортивному принципу.
Победитель определяется на дистанции 100 м и не важно кто как пробежал всего лишь 70 м.
То же самое и здесь, если не сыграно 30 туров, а всего лишь 22 чемпиона нет. Из за форс - мажора сезон должен быть аннулирован
Победитель определяется на дистанции 100 м и не важно кто как пробежал всего лишь 70 м.
То же самое и здесь, если не сыграно 30 туров, а всего лишь 22 чемпиона нет. Из за форс - мажора сезон должен быть аннулирован
То же самое и здесь, если не сыграно 30 туров, а всего лишь 22 чемпиона нет.
То же самое и здесь, если не сыграно 30 туров, а всего лишь 22 чемпиона нет.
питерский Дюков объявит в кабинете и все!
Зря что ли его протащили в РФС.
питерский Дюков объявит в кабинете и все!
Зря что ли его протащили в РФС.