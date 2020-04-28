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Черданцев: «Как можно присвоить чемпионство в недоигранном турнире?»

сегодня, 17:23

Известный телекомментатор Георгий Черданцев поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в европейских чемпионатах.

Как можно «присвоить» чемпионство в недоигранном турнире? Это противоречит сути турнирного соревнования.

Если чемпионат не будет доигран (надеюсь, будет), его следует признать несостоявшимся. Как в Нидерландах и Бельгии. А в еврокубки отправлять согласно инструкции УЕФА.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 19:03
А почему из-за того же форс-мажора нельзя объявить итоги после 22 туров?
Это 3/4 дистанции. И что -псу под хвост? Почему аннулировать 3/4 сезона справедливо?
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 18:59
Ахаха, госструктуры как раз за Зенит, ведь Миллер друган царя
Литейный 4
Литейный 4 ответ ЦСКА Самый титулованный (раскрыть)
сегодня в 18:42
Нельзя. Против чемпионства Зенита выступит спонсор коней госбанк во главе с Шуваловым, Мишустиным, Орешкиным, Силуановым. Госструктуры не дадут. Гыгыгы
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:36
Оказывается, что можно...Так то оно так, но в такой ситуации в выигрыше остаются те, кто уже стоит в зоне вылета! И опять же не понятно кого в итоге продвигать из более низшего дивизиона в более высший.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 18:34
Как можно присвоить чемпионство в недоигранном турнире? Можно если в РФС президент из Питера))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 18:32
Даёшь доигровку.
Кот- Бегемот
Кот- Бегемот
сегодня в 18:26
А кони то что возмущаются. Пятое место в этом сезоне для них это потолок.
112910415
112910415
сегодня в 18:21
да по-всякому можно
как скажут , так и будет
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
сегодня в 18:21
Пофиг когда продолжат, главное продолжить и поставить точку в чемпионате. Зенит чемпион.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:19
Не переношу Чердака, но здесь он прав!
tuman960
tuman960
сегодня в 18:19
во обрадовалась московская шалупонь!!!Питер давил,давить и будет давить эти "столичные"недоклубы,какими бы способами москвичи не пытались лишить Зенит чемпионства!!!!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:18
Спартаковец Черданцев заволновался.
Binger
Binger
сегодня в 18:16
Кони и свиньи могут отдохнуть год без еврокубков, остальные по спортивному принципу розыграют путевки.
andreika20133
andreika20133
сегодня в 18:14
Замете против объявления чемпиона по итогам 22 туров все кто находится без шансов попасть в Лч . Мне бы было тоже обидно если бы мой клуб не смог стать чемпионом . Но всё же мне кажется нужно уважать своё достоинство. Честь если вы понимаете о чём я. Да хорошо бы доиграть чемпионат. Но и 22 тура вполне себе показатель . Вряд ли кто догонит Зенит. Спартак гарантировано не доберётся до еврокубков А ЦСКА -сегодняшний вообще должен радоваться что на 5 месте. Будьте взрослей хватит плакать от обиды. Посмотрите реальности в лицо.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:11
Вова может, Вова может, все что угодно.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:11
Можно
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 18:10
были бы кто то из масквачевских клубов на 1 месте (не дай Бог!),
давно бы их объявили чемпионами..
я лично за то что бы доиграли ...
oFANATo
oFANATo ответ Adepta (раскрыть)
сегодня в 18:00
В том то и дело.

Не зря же Питерского Дюкова протащили в РФС

Объявит зенит кабинетным чемпионом не по спортивному принципу.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Karabal (раскрыть)
сегодня в 17:56, ред.
Так же бы и пел!!! Я бы не хотел что бы мой клуб получил чемпионство за не полностью проведенный чемпионат.
Adepta
Adepta
сегодня в 17:55
Никто не будет аннулировать результаты чемпионата ради прихоти двух придворных московских команд.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:54
У нас всё возможно, сделали же футбол зимнем видом.
Karabal
Karabal ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 17:53
Как бы вы пели, если бы были хотя бы вторыми.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:53, ред.
Соревнование на 100 метров, а не на 70 метров.
Победитель определяется на дистанции 100 м и не важно кто как пробежал всего лишь 70 м.
То же самое и здесь, если не сыграно 30 туров, а всего лишь 22 чемпиона нет. Из за форс - мажора сезон должен быть аннулирован
Comdiv
Comdiv
сегодня в 17:51
Это выгодно только спартаку, которому пердив корячится.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:48, ред.
Согласен с Черданцевым, если чемпионат не будет доигран сезон должен считаться не состоявшимся. Как это сделали в Нидерландах и Бельгии.
beefs
beefs
сегодня в 17:46
правильно глаголит Чердак что поделаешь придется идти по этому пути
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 17:46
Но 70 то метров пробежали? Кто то лучше, кто то хуже. И отменить это всё тоже неправильно...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:42
Странно, что именно чердак об этом говорит, а как же он восклицал и плясал когда федун купил спартаку медальки.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 17:39
Если в забеге на 100 метров пробежали всего 70 метров невозможно назвать победителя.
То же самое и здесь, если не сыграно 30 туров, а всего лишь 22 чемпиона нет.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:35, ред.
Как, как

питерский Дюков объявит в кабинете и все!

Зря что ли его протащили в РФС.
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