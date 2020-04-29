Мостовой: «Кто бы ни пришёл после Сёмина, должность будет расстрельной»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном назначении бывшего наставника «Партизана» главным тренером «Локомотива» вместо .

Пока бессмысленно будоражить эту тему. Сейчас главное, что обсуждают в футбольном мире, — это трансферы, назначения, увольнения и т.д. Просто потому что больше ничего не происходит. Поэтому я пока не отношусь серьёзно к этой информации. А так, понятно, что для любого специалиста, который придёт после Сёмина, эта должность будет расстрельной. Но нужно понимать, что ни один тренер не может работать в команде всю жизнь. Да, бывали случаи, когда специалисты возглавляли клубы по 20–30 лет. Но потом они уходили, и на их место приходили новые люди.