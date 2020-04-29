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Мостовой: «Кто бы ни пришёл после Сёмина, должность будет расстрельной»

сегодня, 05:53

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном назначении бывшего наставника «Партизана» Марко Николича главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Сёмина.

Пока бессмысленно будоражить эту тему. Сейчас главное, что обсуждают в футбольном мире, — это трансферы, назначения, увольнения и т.д. Просто потому что больше ничего не происходит. Поэтому я пока не отношусь серьёзно к этой информации. А так, понятно, что для любого специалиста, который придёт после Сёмина, эта должность будет расстрельной. Но нужно понимать, что ни один тренер не может работать в команде всю жизнь. Да, бывали случаи, когда специалисты возглавляли клубы по 20–30 лет. Но потом они уходили, и на их место приходили новые люди.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:51
Иностранцам всё равно, они свой кэш снимут
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 06:47
В чем глупость сказанного Мостовым???
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:41
Ни чего ещё ни ясно. Будем ждать кода всё устатканится.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 06:10
Быть может ты наверно рано встал?).
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:04
Мост так рано встал, чтобы объявить глупость.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 06:03
Пусть не идут, чтобы не расстреляли)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:02
Николич из "партизанов" же. Они любили пускать паровозы под откос).
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