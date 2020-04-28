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Орлов: «Такой игрок, как Азмун, нужен „Наполи“»

вчера, 23:24

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Наполи».

Пишут, что «Наполи» очень заинтересован в услугах Азмуна. У Сердара контракт до 2022 года, и это будет футбольно-политическая история. Будут решать «Зенит», игрок и «Наполи». Но не советовал бы ехать в «Наполи», там антисанитарный город. Владелец клуба, Де Лаурентис, — очень богатый человек и неофициальный король Неаполя. Если присмотреться, в команде какая-то дёрганная атмосфера, уходы игроков. Помните трансфер Игуаина? По качествам Азмун подходит итальянцам — у него есть скоростной рывок, удар, голы. Такой игрок нужен «Наполи». «Зенит», конечно, выкатит ценник. Сейчас самое время продавать, если думать о бизнесе. Можно заработать миллионов 25, и «Наполи» может согласиться.

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 01:10
Да....сейчас самое время продавать оказывается???Гена жгет не хуже своих "гениальных" комментариев волейбола.Что там полный ноль,что тут,уже даже питерских это смешит...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:50
Геннадий тебе все равно не чего не дадут с этой сделке!
Перестань рекламировать!
Binger
Binger
сегодня в 00:07
Нужно продавать, всё равно уже не играет.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:41
так тому и быть раз гена сказал))
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:28
Орлов уже продал Азмуна.
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