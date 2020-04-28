Орлов: «Такой игрок, как Азмун, нужен „Наполи“»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» в «Наполи».

Пишут, что «Наполи» очень заинтересован в услугах Азмуна. У Сердара контракт до 2022 года, и это будет футбольно-политическая история. Будут решать «Зенит», игрок и «Наполи». Но не советовал бы ехать в «Наполи», там антисанитарный город. Владелец клуба, Де Лаурентис, — очень богатый человек и неофициальный король Неаполя. Если присмотреться, в команде какая-то дёрганная атмосфера, уходы игроков. Помните трансфер Игуаина? По качествам Азмун подходит итальянцам — у него есть скоростной рывок, удар, голы. Такой игрок нужен «Наполи». «Зенит», конечно, выкатит ценник. Сейчас самое время продавать, если думать о бизнесе. Можно заработать миллионов 25, и «Наполи» может согласиться.