Лепехин: «„Зенит“ не будет легитимным чемпионом, если сезон не доиграют»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о целесообразности возобновления сезона в РПЛ и досрочном признании петербургского клуба чемпионом.

Я считаю, что чемпионат надо доигрывать. Если есть хоть малейшая возможность завершить сезон, ее надо использовать. Так будет и по-спортивному справедливо, и объективно, и просто правильно.

21 или 28 июня? Неделя разницы рестарта не принципиальна, гораздо важнее отталкиваться от даты окончания сезона. Понятно, что если ситуация не улучшится, сезон придется доигрывать без зрителей, но что делать, посмотрим по телевизору.

Ни одного место, в том числе первое, не будет легитимным, если сезон будет прерван. Душой я понимаю, что «Зенит» уже чемпион, но, может быть, и поэтому хочется, чтобы чемпионат был доигран. Чтобы потом через тридцать лет кто-то сказал, что вы стали чемпионом на бумаге? Да и «Зениту» это не нужно в первую очередь. Петербуржцы прекрасно понимают, что для сохранения чемпионского звания им не надо прыгать выше головы. Так что понимаю «Зенит», стремящегося доиграть чемпионат