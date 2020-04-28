ГлавнаяНовости

Лепехин: «„Зенит“ не будет легитимным чемпионом, если сезон не доиграют»

вчера, 23:06

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о целесообразности возобновления сезона в РПЛ и досрочном признании петербургского клуба чемпионом.

Я считаю, что чемпионат надо доигрывать. Если есть хоть малейшая возможность завершить сезон, ее надо использовать. Так будет и по-спортивному справедливо, и объективно, и просто правильно.

21 или 28 июня? Неделя разницы рестарта не принципиальна, гораздо важнее отталкиваться от даты окончания сезона. Понятно, что если ситуация не улучшится, сезон придется доигрывать без зрителей, но что делать, посмотрим по телевизору.

Ни одного место, в том числе первое, не будет легитимным, если сезон будет прерван. Душой я понимаю, что «Зенит» уже чемпион, но, может быть, и поэтому хочется, чтобы чемпионат был доигран. Чтобы потом через тридцать лет кто-то сказал, что вы стали чемпионом на бумаге? Да и «Зениту» это не нужно в первую очередь. Петербуржцы прекрасно понимают, что для сохранения чемпионского звания им не надо прыгать выше головы. Так что понимаю «Зенит», стремящегося доиграть чемпионат

Также недавно Лепехин поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси. 

Все новости
Танасиевич о возможном преемнике Сёмина: «Действительно сильный специалист»
Сегодня, 01:28 Комментарии2
Цвейба: «Три-четыре команды из чемпионата Беларуси не затерялись бы в РПЛ»
Сегодня, 00:19 Комментарии4
Б. Игнатьев: «Все в „Локо“ должны быть счастливы, что у них есть Сёмин»
Сегодня, 00:04 Комментарии6
Орлов: «Такой игрок, как Азмун, нужен „Наполи“»
Вчера, 23:24 Комментарии5
Д. Баринов: «Для меня победа над „Байером“ в Лиге чемпионов — особенная»
Вчера, 22:47 ФотоКомментарии5
Орлов: «Видимо, россиян от коронавируса оберегает прививка от туберкулёза»
Вчера, 22:21 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 03:48
Из за Зенита сезон и не закрывают,но ничего,скоро и эти дозреют,всему свое время.
коrn3512
коrn3512
сегодня в 00:11, ред.
зенит и так уже привык быть не полноценным чемпионом и не гнушается этим, абсолютно
oFANATo
oFANATo ответ AgentART (раскрыть)
сегодня в 00:10
Как бомжам Минское Динамо......)))
AgentART
AgentART ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 00:09
Как коням Ференцварош?
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:53
Спорно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:34
Все дело в том, что команды в случае прекращения чемпионатов и объявления победителями тех из них, кто занимал первое место до вынужденной паузы, сами будут чувствовать себя неполноценными чемпионами и не испытают чувства полного удовлетворения, радости и эйфории от искусственного возложения на головы игроков лавровых венков. Даже если отрыв от преследователей был непреодолим для последних. Но тем интереснее будут следующие чемпионаты, в которых "назначенным" победителям придется доказывать своей игрой, что их правомерно водрузили на пьедестал почета. Ничего, и эту ситуацию перемелем; главное, чтобы люди больше не умирали, а пандемия окончилась. И худшие времена бывали на земном шарике!
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:31
Ну вот, даже Лепёхин понимает что кабинетное чемпионство может выйти боком!)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:12
согласен !! это спортивный принцип!!
Comdiv
Comdiv
вчера в 23:12
Верно говорит.
SSPZ
SSPZ
вчера в 23:07
Верно мыслит Константин Лепехин)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100