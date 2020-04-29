Селюк: «Уверен, „Крылья“ должны разорвать контракт с Фроловым!»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал недавние высказывания голкипера «Крыльев Советов» , который подверг критике действия властей РФ в период пандемии коронавируса.

Более глупое высказывание от футболиста сложно придумать. Хоть Слуцкий и говорит, что как гражданин Фролов имеет право говорить то, что хочет. Но надо понимать, что он играет в команде со стопроцентным государственным обеспечением и получает там зарплату — причём регулярно. Он ругает тех, кто платит ему зарплату, и ловит на этом хайп. В ситуации с коронавирусом это сделать легко. Ругать — не созидать.

Считаю, футбол должен быть вне политики. Если бы он дал это интервью перед и после матча, то мог быть жёстко наказан. Но так как он дал интервью в частной жизни, юридически он ненаказуем. Ни клубом, ни со стороны. Но Фролову надо было сказать, какую сумму и на протяжении скольких лет он зарабатывал от государства, как он купил на эти деньги «Феррари». А потом бы уже говорил о том, как плохо живётся народу. Не ему это говорить. На «Феррари» не ездят рабы. Рабы на «Феррари» не ездят!

Уверен, что «Крылья Советов» должны разорвать контракт с человеком, который подставил практически всё руководство клуба в этой ситуации.

Я живу в Барселоне. Все помнят, как каталонцы хотели отсоединиться от Испании и так далее. Но в момент пандемии народ объединяется. Все забывают про все распри. И в это тяжёлое время стараются, объединяясь, выжить и помочь друг другу. Мне странно, что в России появляются такие Фроловы и некоторые другие, которые начинают хаять действия правительства и президента. Безусловно, у них есть ошибки. Безусловно, им есть что сказать и, возможно, после окончания пандемии они сами примут определённые решения. Но в момент, когда весь мир борется с пандемией, хаять людей, которые с утра до вечера работают, это просто позор. Моё убеждение, что до конца пандемии все недовольные должны заткнуться и выполнять правила карантина. Особенно рабы, катающиеся на «Феррари».

Президент и правительство, к сожалению, как я вижу, чересчур лояльны к народу в России в отношении мер по карантину. В Испании всё было гораздо жёстче. И поэтому 2 мая испанцы уже разрешают выходить на улицу, и многие предприятия потихонечку откроются. А из-за таких рабов, которые, к сожалению, только умничают, и тех, кто их поддерживает, я боюсь, что ситуация в России затянется. Я понимаю, что у кого-то не хватает денег. Но давайте помогать друг другу, давайте искать выходы. И если даже вы что-то хотите, это можно высказать как просьбу, как обращение внимания на ту или иную проблему местных органов власти. Проще всего сказать, что во всём виноват Путин. Так же сейчас многие говорят, что во всём виноват Трамп. Вместо этого объединяйтесь и помогайте друг другу! Возможно, пандемия даст шанс очиститься от грязи и объединиться не только людям, но и странам. И к этому надо стремиться. И каждый должен в первую очередь спросить с себя: а что я сделал для страны и для себя?!