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Селюк: «Уверен, „Крылья“ должны разорвать контракт с Фроловым!»

сегодня, 03:55

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал недавние высказывания голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который подверг критике действия властей РФ в период пандемии коронавируса.

Более глупое высказывание от футболиста сложно придумать. Хоть Слуцкий и говорит, что как гражданин Фролов имеет право говорить то, что хочет. Но надо понимать, что он играет в команде со стопроцентным государственным обеспечением и получает там зарплату — причём регулярно. Он ругает тех, кто платит ему зарплату, и ловит на этом хайп. В ситуации с коронавирусом это сделать легко. Ругать — не созидать.

Считаю, футбол должен быть вне политики. Если бы он дал это интервью перед и после матча, то мог быть жёстко наказан. Но так как он дал интервью в частной жизни, юридически он ненаказуем. Ни клубом, ни со стороны. Но Фролову надо было сказать, какую сумму и на протяжении скольких лет он зарабатывал от государства, как он купил на эти деньги «Феррари». А потом бы уже говорил о том, как плохо живётся народу. Не ему это говорить. На «Феррари» не ездят рабы. Рабы на «Феррари» не ездят!

Уверен, что «Крылья Советов» должны разорвать контракт с человеком, который подставил практически всё руководство клуба в этой ситуации.

Я живу в Барселоне. Все помнят, как каталонцы хотели отсоединиться от Испании и так далее. Но в момент пандемии народ объединяется. Все забывают про все распри. И в это тяжёлое время стараются, объединяясь, выжить и помочь друг другу. Мне странно, что в России появляются такие Фроловы и некоторые другие, которые начинают хаять действия правительства и президента. Безусловно, у них есть ошибки. Безусловно, им есть что сказать и, возможно, после окончания пандемии они сами примут определённые решения. Но в момент, когда весь мир борется с пандемией, хаять людей, которые с утра до вечера работают, это просто позор. Моё убеждение, что до конца пандемии все недовольные должны заткнуться и выполнять правила карантина. Особенно рабы, катающиеся на «Феррари».

Президент и правительство, к сожалению, как я вижу, чересчур лояльны к народу в России в отношении мер по карантину. В Испании всё было гораздо жёстче. И поэтому 2 мая испанцы уже разрешают выходить на улицу, и многие предприятия потихонечку откроются. А из-за таких рабов, которые, к сожалению, только умничают, и тех, кто их поддерживает, я боюсь, что ситуация в России затянется. Я понимаю, что у кого-то не хватает денег. Но давайте помогать друг другу, давайте искать выходы. И если даже вы что-то хотите, это можно высказать как просьбу, как обращение внимания на ту или иную проблему местных органов власти. Проще всего сказать, что во всём виноват Путин. Так же сейчас многие говорят, что во всём виноват Трамп. Вместо этого объединяйтесь и помогайте друг другу! Возможно, пандемия даст шанс очиститься от грязи и объединиться не только людям, но и странам. И к этому надо стремиться. И каждый должен в первую очередь спросить с себя: а что я сделал для страны и для себя?!

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:01
Жирующее селюковское свиное рыло что-то пропукало из Барселоны о единении и неподобающей распущенности россиян. Только не понял ты кретин, что Фролов не за себя говорил и не за таких как он, обеспеченных и не за госбюджетный клуб КС, который вообще не упомянул. Говорил он за народ российский измученный, обманутый и нищий и беспредел властей (воров и бандитов), грабящих страну и народ и главного 73омёта страны, говорил рискуя своим контрактом с гос. клубом, рискуя вообще потерять профессию и коронавирус здесь вообще ни при чём. Так что сиди в своей Каталонии и забудь про Россию, ты слишком далёк от её действительности и к ней никак не относишься, 12.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 06:54
Слова,которые сказал Фролов,на 100% правдивы,другое дело кто их сказал....но это все равно не отменяет их справедливости.
Знатог
Знатог
сегодня в 06:26
Общественность Барселонской области одобряет политику партии и правительства.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:45
Демократией у нас в стране и не пахнет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:43
Селюку хорошо рассуждать, живёт он в Барселоне и имеет наверно штук пять Феррари
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:41, ред.
А "раб на галере" на чем ездит?). И как "давайте объединимся", если карантин?).
112910415
112910415
сегодня в 05:36
ежели "юридически он ненаказуем" , по каким основаниям клуб разорвёт с ним контракт ?..
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:20
А селюк кто и причём тут он.
ABir
ABir
сегодня в 05:09
Лучше бы этот Фролов помолчал, теперь придётся извиняться и оправдываться, что не то хотел сказать , и его не так поняли
q389p3ekjwpt
q389p3ekjwpt
сегодня в 04:12
Не твоё собачье дело
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