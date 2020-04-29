Цвейба: «Три-четыре команды из чемпионата Беларуси не затерялись бы в РПЛ»

Бывший футболист сборной СССР и России Ахрик Цвейба поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси.
Очень важно эстетическое восприятие футбола. Возможно, в Беларуси старые поля. По телевизору все выглядит как-то незрелищно. Вот даже матч с «Витебском». Темп игры, передачи, стеночки, подключение третьего — были очень хорошие моменты… При классном стадионе, камерах разного вида и полных трибунах эстетически игра смотрелась бы по-другому.
Дело в том, что в российском чемпионате сегодня арены очень хорошего качества. В стране прошел чемпионат мира. Безусловно, Премьер-лига выше уровнем. Но и в Беларуси есть команды, которые не затерялись бы там. Кто-то пишет: белорусский чемпионат не смотрится. Но опять же многое зависит от показа. Современные стадионы оснащены разными камерами, есть хорошие повторы. А в белорусском чемпионате, иногда складывается ощущение, всего одна камера, сбоку. В частности, на домашних матчах «Ислочи». Но в целом я получил удовольствие от воскресного поединка. Он вышел зрелищным.
Какие именно команды не затерялись бы в Премьер-лиге? Могу назвать те, которые видел в деле. Это брестское «Динамо». Та же «Ислочь», возможно. Они могли бы там играть. Команды три-четыре можно было бы найти. И они были бы, наверное, в середине. Возьмем для примера еще и БАТЭ. Эта команда ведь выступала в Лиге чемпионов, показывала хороший футбол.
Также недавно об уровне белорусского чемпионата порассуждал экс-игрок сборной России Роман Широков.