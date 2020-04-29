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Цвейба: «Три-четыре команды из чемпионата Беларуси не затерялись бы в РПЛ»

сегодня, 00:19

Бывший футболист сборной СССР и России Ахрик Цвейба поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси.

Очень важно эстетическое восприятие футбола. Возможно, в Беларуси старые поля. По телевизору все выглядит как-то незрелищно. Вот даже матч с «Витебском». Темп игры, передачи, стеночки, подключение третьего — были очень хорошие моменты… При классном стадионе, камерах разного вида и полных трибунах эстетически игра смотрелась бы по-другому.

Дело в том, что в российском чемпионате сегодня арены очень хорошего качества. В стране прошел чемпионат мира. Безусловно, Премьер-лига выше уровнем. Но и в Беларуси есть команды, которые не затерялись бы там. Кто-то пишет: белорусский чемпионат не смотрится. Но опять же многое зависит от показа. Современные стадионы оснащены разными камерами, есть хорошие повторы. А в белорусском чемпионате, иногда складывается ощущение, всего одна камера, сбоку. В частности, на домашних матчах «Ислочи». Но в целом я получил удовольствие от воскресного поединка. Он вышел зрелищным.

Какие именно команды не затерялись бы в Премьер-лиге? Могу назвать те, которые видел в деле. Это брестское «Динамо». Та же «Ислочь», возможно. Они могли бы там играть. Команды три-четыре можно было бы найти. И они были бы, наверное, в середине. Возьмем для примера еще и БАТЭ. Эта команда ведь выступала в Лиге чемпионов, показывала хороший футбол.

Также недавно об уровне белорусского чемпионата порассуждал экс-игрок сборной России Роман Широков

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:40, ред.
Да спокойно могли бы в РПФЛ играть. Клубы из беларусской лиги не чем не хуже всяких Тамбовых или Крылий Советов и игроки есть крутые тот же Янсане из Ислочи топчик.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:38, ред.
нет причин не доверять ахрику игроку четырёх сборных
Adepta
Adepta
сегодня в 00:31
Лучше спартак и цска к ним отправить, одного уровня.
Omaxa
Omaxa
сегодня в 00:20
Лучше не надо таких экспериментов.
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