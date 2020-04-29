Б. Игнатьев: «Все в „Локо“ должны быть счастливы, что у них есть Сёмин»

Известный российский тренер Борис Игнатьев прокомментировал информацию о возможной отставке с поста главного тренера «Локомотива».

У главного тренера в контракте обозначена задача, которую он должен решить: занять такое-то место. И все впрягаются. Задачу выполняют. Были издержки во время пути, не были, задача выполнена. Чемпионский титул, победы в Кубке, заполненные трибуны… Задача не решается — идет спрос с руководства команды или клуба. А какое здесь может быть недопонимание, если «Локомотив» при Сёмине постоянно берет титулы и сейчас находится в числе команд, претендующих на место в Лиге чемпионов? Все в «Локомотиве» должны быть счастливы, богу на такого специалиста молиться.

Главный тренер выполняет свои задачи, помогает клубу зарабатывать деньги. Восьмое-десятое место могли бы радовать? Или полупустые трибуны? Публика же очень чутко реагирует на игру. Ее, как говорится, не обманешь… А сейчас все получают премиальные, участвуют в Лиге чемпионов. Да, если бы руководство говорило: мы вам платим, поляну каждый сезон меняем, форму новую постоянно покупаем, что там еще? А вы не играете, результатов нет. Вот тогда другой разговор. А сейчас мне непонятно только одно: что еще нужно сделать тренеру, чтобы при нынешних его успехах вместе с командой, ему давали возможность работать и дальше?