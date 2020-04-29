Танасиевич о возможном преемнике Сёмина: «Действительно сильный специалист»

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Черногории прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «Партизана» может сменить на посту главного тренера «Локомотива».

Николич — хороший квалифицированный тренер. Я слышал о его возможном приходе в «Локомотив», но никто из нас пока не знает, что на самом деле происходит в клубе. Очень уважаю Сёмина, поэтому не хочу лезть в эту историю. Это их внутренние проблемы. Многие люди обсуждают эту тему и высказывают своё мнение, но правды не знает никто. Марко — действительно сильный специалист, и он не попал с корабля на бал, а очень много работал. Николич тренировал команды, в которых на него оказывалось сильное давление, и он с этим справлялся.