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Танасиевич о возможном преемнике Сёмина: «Действительно сильный специалист»

сегодня, 01:28

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Черногории Йован Танасиевич прокомментировал слухи о том, что экс-наставник «Партизана» Марко Николич может сменить Юрия Сёмина на посту главного тренера «Локомотива».

Николич — хороший квалифицированный тренер. Я слышал о его возможном приходе в «Локомотив», но никто из нас пока не знает, что на самом деле происходит в клубе. Очень уважаю Сёмина, поэтому не хочу лезть в эту историю. Это их внутренние проблемы. Многие люди обсуждают эту тему и высказывают своё мнение, но правды не знает никто. Марко — действительно сильный специалист, и он не попал с корабля на бал, а очень много работал. Николич тренировал команды, в которых на него оказывалось сильное давление, и он с этим справлялся.

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ermak6848
ermak6848 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 03:34
земляк видимо...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:32
В чем сила брат???
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