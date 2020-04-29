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Бышовец: «Стоял вопрос, чтобы пригласить Модрича в „Локомотив“»

сегодня, 13:16

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал, что московский клуб планировал пригласить в команду хорвата Луку Модрича.

Стоял вопрос, чтобы пригласить Модрича в «Локомотив». Почему не получилось, только ли дело было в деньгах, — для меня это до сих пор труднообъяснимые вопросы. В «Локомотиве» сложилась такая ситуация… К сожалению, у нас с президентом не было единства. И это, естественно, сказывалось на трансферной кампании. Кроме Модрича обсуждался ещё Лукас Лейва. А Широков вообще должен был прийти как свободный агент. Но тоже не пришёл. Хотя договорённость об этом была. И здесь уж точно дело было не в деньгах.

В том «Локомотиве» большая группа игроков была в возрасте — они уже не отвечали самым высоким требованиям. Надо было думать о завтрашнем дне. Модрич — Лукас — Широков — с ними средняя линия «Локомотива» могла стать совсем другой, вполне конкурентной. Я потом сильно сожалел, что мне это сделать не удалось — не дали.

Ранее Анатолий Бышовец поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на российский футбол. 

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 14:24
Чё то уже подзае слушать как Локомотив то Неймара то Модрича, то Месси и Мбапе не пригласил. Сказочники про сказочный клуб.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:07
Сейчас пора воспоминаний кого приглашали и не пригласили.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:01, ред.
Из уст наших специалистов, бывших железнодорожников, чего только сегодня не узнали: и Кака, и Модрича, и Неймара хотели видеть в своих рядах, и даже РАЗГОВОРЫ шли об этом. Про розовые мечты наших промолчу, но почему - то уверен, что бразильцы и хорват безумно рады, что не оказались в сетях хитрых русских и не стали бы в противном случае лучшими футболистами Мира. Хотя предположу, что они были не в курсе интереса к ним "Локомотива". Даже уверен в этом.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:34
Постоял вопрос, постоял .....и упал!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:32
Большую глупость трудно было придумать. Разве что Месси приглашать.
berda2003
berda2003
сегодня в 13:30
у Модрича на товарные вагоны не стоял - вот и ответ на вопрос "почему?"...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:22
Карантин плохо влияет на Тольяна, употреблять стал чрезмерно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:19
не придумывай теперь то)))
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