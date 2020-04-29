ГлавнаяНовости

Романцев: «Вратарь сборной – парень с бразильским паспортом. Это напрягает»

сегодня, 12:24

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев высказался о проблеме воспитания молодых российских игроков.

У нас очень богатая страна. Если захотим — повторим и Льва Яшина, и Эдуарда Стрельцова. Искать надо, выращивать, воспитывать. А мы даже вратарей из-за границы ввозим. «Номер два» в сборной в России — парень с бразильским паспортом. Это напрягает немножко. Значит, мы что-то потеряли. Бразилия даже на чемпионаты мира, как правило, приезжала с вратарями любительского уровня. По-моему, один Феликс за всю историю бразильского футбола из себя что-то представлял, выглядел более или менее надежно. 

Отметим, что ранее Романцев рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ.

Все новости
Худяков: «Не слышал, что РПЛ будут транслировать по федеральным каналам»
Сегодня, 15:19 Комментарии1
Шамкин рассказал, как сменил бальные танцы на футбол
Сегодня, 15:09 Комментарии0
Шамкин: «Родители не поверили, что меня вызывают на сборы с „Зенитом“»
Сегодня, 14:59 Комментарии3
Р. Билялетдинов: «После Мексики мне сказали, что Кокорина больше не будет»
Сегодня, 14:21 Комментарии2
Матицын: «Сделаем всё возможное, чтобы возобновить чемпионат»
Сегодня, 13:53 Комментарии1
Биджиев рассказал, как «Локомотив» мог подписать Кака
Сегодня, 13:41 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 15:26
Ну "победы сборной СССР" слегка громко сказано, опять же на мой субъективный взгляд. Победа по сути была одна, на первом ЧЕ в далеком 1960 году( ОИ не беру в расчет). Бесспорно была крепкая сборная, с которой считались, но не более. А по поводу Гильерме и других натурализованных футболистов мое мнение неизменно. Решать кому играть в сборной это прерогатива главного тренера.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 14:59, ред.
В вопросе с Гильерме, как и с другими возможными НЕсоотечественниками в рядах сборной большое значение имеет сила инерционного мышления. Мы прекрасно помним победы сб.СССР, которые она добивалась силами только наших (если можно так выразиться) футболистов. Последние порой по своему мастерству ни в чем не уступали зарубежным топ-игрокам, за редким исключением. Игра Блохина и Беланова тому подтверждение. И вдруг... в сборной натурализованные Фернандес и Гильерме, причем если по первому вопросов нет - он действительно на сегодня сильнейший на своей позиции, да к тому же белокожий (!), что, как ни странно, несколько сглаживает этот вопрос; то второй - голкипер, равный по мастерству большинству российских. Да к тому же несколько отличающийся от них цветом кожи. Вот по этой причине и будируется этот вопрос. Что касается лично меня, то я уже высказался ранее - в воротах сборной должен играть коренной россиянин. По причине, которую я указал выше.
Carradona
Carradona
сегодня в 14:58
Про Тчуйсе забыл наверно)
За адекватность
За адекватность ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 14:13
Приветствую. Я не знаю как бы поступили в другой стране, им виднее. Мне понятна Ваша позиция, я к ней отношусь с уважением, как и к любой другой, но у меня на этот счет другое мнение. Свет клином сошелся на Гильерме? Ну стоял бы условно равный ему Лунев или кто другой, что от этого? Возможно это польстило бы самолюбию определенной части футбольных болельщиков, которых остро волнует привлечение в сборную натурализованных футболистов, и являющихся ярыми противниками данной тенденции. Повторюсь, ССЧ, как ГТ сборной предъявить нечего в плане итоговых результатов, пока. Не переживайте, провалятся на Евро ему предъявят все. У нас же от любви до ненависти один шаг. Станет физруком, упертым бездарем, и.т.д., и.т.п.
armeec_
armeec_ ответ Армейская душа (раскрыть)
сегодня в 13:48
Россия - многонациональное государство.
По Черышеву то вопросов нет.
Только Бразилия каким боком к многонациональной России?)
Этот вопрос на вкус и цвет. Кому это нормально, кому нет, я лично против, но, что имеем то имеем.
но опять же, если тот же Марио один из лидеров, то Гиля и Ари, ну это такая себе ноша в сб.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 13:42
При равном мастерстве тех же голкиперов отечественный тренер должен отдавать пальму первенства отечественному вратарю. Так бы поступили в любой другой стране. Здесь же мы столкнулись с обыкновенным, ничем не обоснованным, упрямством Черчесова. Спроси его, почему он выбрал Гильерме - толком не ответит, промычит что-то в ответ и облечет все в завуалированную форму, что мы ранее неоднократно наблюдали.
Армейская душа
Армейская душа ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 13:33
Конечно нет. Там политика государства и люди не такие конченые. Они понимают, что живут во многонациональном государстве. И там сейчас играют дети гастрабайтеров. А из моно государств у нас только бывшая нацистская Германия, современная Украина и Албания
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:32
Помоему Иваныч с Тольяном схлестнулись на рыбалке с пузырём и без закуси.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:30
"который попёр рогом против общественного мнения, решив доказать, кто главный при определении состава" И правильно сделал. Условно в угоду общественному мнению поставил бы Лунева, Сафонова ну или кого-то еще, лишь бы коренной россиянин, те бы так же условно накосячили и сборная не попала на Евро и что? Общественное мнение его бы с го..ом смешало, и предъявило бы почему не стоял Гильерме. Он, как главный тренер несет ответственность за результата, и выбор состава его прерогатива. И пока он дает результат, он со щитом, а мнения в обществе, которые у всех разнятся , это лирика.
Армейская душа
Армейская душа ответ armeec_ (раскрыть)
сегодня в 13:28
Россия - многонациональное государство.

Вот смотри. Черышев - родился в России, гражданин Испании и России. И мог бы играть за Испанию, но... Вот и, например, Марио Фернандес. Родился в Бразилии, гражданин Бразилии и России. И мог бы играть за Бразилию, но...
13ROS13
13ROS13
сегодня в 13:26
Покуда есть тотальная коррупция, будут и бразильсие вратари в сборной, совершенно, беспонтовые.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Армейская душа (раскрыть)
сегодня в 13:26
В сборных указанных вами стран играют не "искусственные" легионеры, как у нас, получивших гражданство РФ ради каких - то личных преференций, а футболисты, родители которых натурализовались в результате жизненных обстоятельств много-много лет тому назад. Чувствуете разницу ? По этой причине на футболистов с черной кожей ТАМ смотрят как на коренных граждан своей страны и никто не рассуждает, как в России, достойны они выступать за сборную или нет.
armeec_
armeec_ ответ Армейская душа (раскрыть)
сегодня в 13:22
Та пусть хихикают. Такими темпами, лет через цать, от сборных одни флаги своей страны останутся )
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:00
К человеку, который первым из тренеров сборной хотел ввести в сборную легионера африканца (Тчуйсе), а сейчас тут рассуждает о других легионерах, нет никакого уважения!
Хотя у Романцева может быть отмазка типа "я старый человек в маразме и ничего не помню, весь мозг прокурил...".
Армейская душа
Армейская душа ответ armeec_ (раскрыть)
сегодня в 12:58
Франция, Германия и Англия просто тихонько хихикают в стороне
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:54, ред.
Здесь все вопросы к Черчесову, который попёр рогом против общественного мнения, решив доказать, кто главный при определении состава. Замечу, что общественное мнение - не истина в последней инстанции, однако в вопросе с вратарем сборной оно имеет право на существование. Было бы понятно решение Черчесова, если бы бразилец был на голову (или кончик носа) сильнее отечественных голкиперов. Но это не так, и все, в том числе и тренер, прекрасно это знают и видят. Упрямство - отличная черта в решении важных вопросов, но упрямство С.С. не поддается никакому разумному объяснению. Точнее, оно напрашивается: никто мне не указ, что хочу, то и ворочу.
armeec_
armeec_
сегодня в 12:32
Тоже самое можно по защитнику и нападающего сказать. Похоже "верной" тропинкой идем ))
safari-05
safari-05
сегодня в 12:30
У него есть и Российский паспорт. Так что не беда.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:28
До сих пор нет замены Игорю Акинфееву!
ДСА
ДСА
сегодня в 12:25
Это не сборная России, а сборище игроков России.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100