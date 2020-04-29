Романцев: «Вратарь сборной – парень с бразильским паспортом. Это напрягает»

Бывший наставник «Спартака» высказался о проблеме воспитания молодых российских игроков.

У нас очень богатая страна. Если захотим — повторим и Льва Яшина, и Эдуарда Стрельцова. Искать надо, выращивать, воспитывать. А мы даже вратарей из-за границы ввозим. «Номер два» в сборной в России — парень с бразильским паспортом. Это напрягает немножко. Значит, мы что-то потеряли. Бразилия даже на чемпионаты мира, как правило, приезжала с вратарями любительского уровня. По-моему, один Феликс за всю историю бразильского футбола из себя что-то представлял, выглядел более или менее надежно.