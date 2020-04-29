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Романцев: «Я перестал быть фанатом футбола»

сегодня, 11:17

Самый титулованный тренер в истории чемпионатов России Олег Романцев признался, что перестал быть фанатом футбола.

Я перестал быть фанатом футбола, это правда. Нечасто появляюсь на стадионе, не бегу к телевизору за час до начала матча, как раньше, а сажусь в кресло вместе со свистком арбитра. Это, наверное, возрастное, что тут поделаешь?

Высшая жизненная ценность — конечно, семья и всё, что связано с ее благополучием. А других конкурентов у футбола нет…

Ранее Романцев назвал имя лучшего тренера РПЛ.

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yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 12:01
Ещё бы, видеть Спартак на 10 месте и смотреть на их игру,плохое зрелище.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:45
А Семин в свои 70 лет продолжает быть фанатом футбола!
Владимир Немченков
Владимир Немченков
сегодня в 11:43
ты это....пить завязывай по утрам....
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 11:35
Наелся футбола.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:28
и это не плохо))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:18
Скока же ж можно...
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