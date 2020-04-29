Романцев: «Я перестал быть фанатом футбола»

Самый титулованный тренер в истории чемпионатов России признался, что перестал быть фанатом футбола.

Я перестал быть фанатом футбола, это правда. Нечасто появляюсь на стадионе, не бегу к телевизору за час до начала матча, как раньше, а сажусь в кресло вместе со свистком арбитра. Это, наверное, возрастное, что тут поделаешь?

Высшая жизненная ценность — конечно, семья и всё, что связано с ее благополучием. А других конкурентов у футбола нет…