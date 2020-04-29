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Уткин сравнил величие Месси и Роналду

сегодня, 11:27

Спортивный журналист Василий Уткин сравнил величие форвардов Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионеля Месси («Барселона»).

Наверное, спустя годы, спустя десятилетия люди будут вспоминать Криштиану Роналду и признавать его человеком своего времени, в отличие от Лео Месси. И здесь мы говорим об очень тонкой материи. Мы говорим о грани, которая отделяет великих от невеликих, даже чуть-чуть не достигших этого критерия.

Величие Лео Месси абсолютно беспрекословно. По большому счету открытым остается лишь вопрос, является ли Месси самым выдающимся футболистом в истории? Я бы не дал здесь однозначного ответа.

Но Криштиану… Мы вступили во время, когда чемпионаты мира перестают быть единственным критерием (определения величия игрока). Сегодня игроки, не представляющие великие футбольные нации, могут в полной мере воплотить свои таланты и возможности, играя за великие клубы. Лига чемпионов становится равной мировым чемпионатам с точки зрения признания таланта футболиста. Но это веяние времени.

Роналду — абсолютный гений мотивации. Мотивация — важнейшее качество в современном футбольном мире. Криштиану реализовал себя на 200%, даже на 210%. Он одновременно является гением как игры в футбол, но он еще и физически переделал себя. Он сделал свое тело абсолютно совершенным. Он сохраняет эту мотивацию на протяжении всей своей карьеры.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:59
Мне оба эти парни Нравятся
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 12:55
Уткин - пересмотри ещё раз Испания-Португалия! )))
Жирный клоун - персональный ненавистник Роналдо и бездарность, за что и был выгнан пинками под жирный зад со всех каналов и радиоэфиров
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:43, ред.
Согласен. Месси до Рональдо не дотягивает настолько, насколько он меньше по своему росту. Рональдо по всем спортивным показателям выше.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:26
Оба великие!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 12:25
Ну и УУВася))))
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 12:18
Ну тут не поспоришь! Да и добавить нечего! Уткин конечно ещё тот балабол, но ту он абсолютно прав.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:16, ред.
А если на этот вопрос взглянуть немного с другой стороны?
Ну к примеру Криштиану от природы мощный габаритный пышущий здоровьем, несомненно гениальный футболист, к тому же постоянно совершенствуется.
Месси родился хиленьким субтильным мальчиком , не высокого роста, но добился от футбола не меньше чем Рони, а если брать титулы и достижения, то наверное даже больше.Кому к признанию труднее было двигаться? На мой взгляд овет очевиден.
Так и кто круче, гениальее? Это вопрос философский и сугубо на любителя, каждый для себя решает сам.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 12:05
Мнение на любителя от спортивного желтого тролля Васи Жирноуткина.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:00
Засудили.
Это Месси все подстроил)
Baggio R.
Baggio R. ответ mortid (раскрыть)
сегодня в 11:55
Что-то я ни разу не видел "гения мотивации" со своей сборной в финале ЧМ
mortid
mortid
сегодня в 11:52
Всё верно сказал, Роналду гений мотивации в отличии от каталонского гноминьо. Гном чуть что не так, сразу в депрессняк, поэтому сборная Аргентины так ничего и не добилась с ним.
Gelious
Gelious
сегодня в 11:46
Стоит признать, сказано неплохо
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:45
Никак без Уаси. Гыгыгы
armeec_
armeec_
сегодня в 11:44, ред.
В пору карантина и без футболия, Вася поймал струю и хайпит на острых темах.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:39, ред.
Как он поклоняется Кристине, особенно его телу! Не даром Вася по барам с мужиками взасос целуется!
Как говорится "РЫБАК РЫБАКА........", а рыбу ловить это другое!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:35
не нужно их сравнивать )) как можно сказать что лучше ,воздух или вода?))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:34
Да, наверное Роналду тоже будут вспоминать как футболиста, а не как симулянта.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:28
Васю понесло в дебри
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