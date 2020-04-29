Уткин сравнил величие Месси и Роналду

Спортивный журналист Василий Уткин сравнил величие форвардов («Ювентус») и («Барселона»).

Наверное, спустя годы, спустя десятилетия люди будут вспоминать Криштиану Роналду и признавать его человеком своего времени, в отличие от Лео Месси. И здесь мы говорим об очень тонкой материи. Мы говорим о грани, которая отделяет великих от невеликих, даже чуть-чуть не достигших этого критерия.

Величие Лео Месси абсолютно беспрекословно. По большому счету открытым остается лишь вопрос, является ли Месси самым выдающимся футболистом в истории? Я бы не дал здесь однозначного ответа.

Но Криштиану… Мы вступили во время, когда чемпионаты мира перестают быть единственным критерием (определения величия игрока). Сегодня игроки, не представляющие великие футбольные нации, могут в полной мере воплотить свои таланты и возможности, играя за великие клубы. Лига чемпионов становится равной мировым чемпионатам с точки зрения признания таланта футболиста. Но это веяние времени.

Роналду — абсолютный гений мотивации. Мотивация — важнейшее качество в современном футбольном мире. Криштиану реализовал себя на 200%, даже на 210%. Он одновременно является гением как игры в футбол, но он еще и физически переделал себя. Он сделал свое тело абсолютно совершенным. Он сохраняет эту мотивацию на протяжении всей своей карьеры.