Уткин сравнил величие Месси и Роналду

Спортивный журналист Василий Уткин сравнил величие форвардов Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионеля Месси («Барселона»).
Наверное, спустя годы, спустя десятилетия люди будут вспоминать Криштиану Роналду и признавать его человеком своего времени, в отличие от Лео Месси. И здесь мы говорим об очень тонкой материи. Мы говорим о грани, которая отделяет великих от невеликих, даже чуть-чуть не достигших этого критерия.
Величие Лео Месси абсолютно беспрекословно. По большому счету открытым остается лишь вопрос, является ли Месси самым выдающимся футболистом в истории? Я бы не дал здесь однозначного ответа.
Но Криштиану… Мы вступили во время, когда чемпионаты мира перестают быть единственным критерием (определения величия игрока). Сегодня игроки, не представляющие великие футбольные нации, могут в полной мере воплотить свои таланты и возможности, играя за великие клубы. Лига чемпионов становится равной мировым чемпионатам с точки зрения признания таланта футболиста. Но это веяние времени.
Роналду — абсолютный гений мотивации. Мотивация — важнейшее качество в современном футбольном мире. Криштиану реализовал себя на 200%, даже на 210%. Он одновременно является гением как игры в футбол, но он еще и физически переделал себя. Он сделал свое тело абсолютно совершенным. Он сохраняет эту мотивацию на протяжении всей своей карьеры.
Ну к примеру Криштиану от природы мощный габаритный пышущий здоровьем, несомненно гениальный футболист, к тому же постоянно совершенствуется.
Месси родился хиленьким субтильным мальчиком , не высокого роста, но добился от футбола не меньше чем Рони, а если брать титулы и достижения, то наверное даже больше.Кому к признанию труднее было двигаться? На мой взгляд овет очевиден.
Так и кто круче, гениальее? Это вопрос философский и сугубо на любителя, каждый для себя решает сам.
Ну к примеру Криштиану от природы мощный габаритный пышущий здоровьем, несомненно гениальный футболист, к тому же постоянно совершенствуется.
Месси родился хиленьким субтильным мальчиком , не высокого роста, но добился от футбола не меньше чем Рони, а если брать титулы и достижения, то наверное даже больше.Кому к признанию труднее было двигаться? На мой взгляд овет очевиден.
Так и кто круче, гениальее? Это вопрос философский и сугубо на любителя, каждый для себя решает сам.