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Экс-скаут «Локо» рассказал, как «железнодорожники» интересовались Неймаром

сегодня, 11:40

Бывший скаут и глава селекционной службы «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как в 2007 году «железнодорожники» интересовались бразильским форвардом Неймаром, тогда выступавшим за «Сантос», а ныне защищающим цвета ПСЖ.

Мы были в Бразилии с еще одним селекционером «Локомотива» Фузайловым — шел чемпионат штата. А тут карнавал начался. И что-то в «Сантосе» случилось — то ли основные игроки на карнавал собрались, а их не отпустили, то ли еще какая-то причина — в общем конфликт. Пришлось главному тренеру на матч выставить молодежь. Ребята — 16, 17, 18 лет. Восемь или девять человек. Среди них — Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро…

К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него «Сантос» 5 миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Сёмину. Он: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!» А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15. И пошло-поехало.  

Отметим, ранее бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о сорвавшемся переходе форварда Артема Дзюбы в стан «железнодорожников».

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Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10
сегодня в 12:27
Неймар - Сычёв - Мбаппэ - эта связка в атаке локомотива , поставила бы всю Эуропу на колени 🤙
drug01
drug01
сегодня в 11:47
Вот бы были дела если это все свершилось бы....!!!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 11:46
Да уж, нашли кем интересоваться
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:44
Интересный факт
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