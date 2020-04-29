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Минспорт РФ посодействует въезду легионеров в Россию

сегодня, 13:05

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что министерство окажет содействие в решении вопроса о въезде иностранных футболистов, выступающих за российские команды, на территорию страны, как только согласует соответствующий документ.

Ранее стало известно, что РПЛ и РФС подготовили и отправили в министерство спорта обращение с просьбой помочь в возвращении покинувших страну иностранных сотрудников и игроков клубов.

Знаю, что Александр Дюков (президент РФС — прим.) тоже на связи по вопросу проведения соревнований для клубных команд. Вопрос мы тоже прорабатываем. Он связан и с проблемой въезда иностранных игроков на территорию РФ. Минспорт направил на согласование соответствующий документ — проект распоряжения, как только мы получим согласование, надеюсь положительное, мы будем содействовать в решении этого вопроса.

Недавно РФС начал собирать данные для разработки вариантов поддержки клубов.

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makkie
makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 13:24
А еще решено "ни кого" писать слитно!)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:21
На высшем уровне уже решено, никого не впускать и ни кого не выпускать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:15
только языком))
SSPZ
SSPZ
сегодня в 13:09
Надо посодействовать, без этого никак.
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