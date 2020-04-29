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Уткин назвал величайшего футболиста в истории

сегодня, 11:39

Спортивный журналист Василий Уткин назвал имя величайшего футболиста в истории.

Для меня лучший игрок в истории мирового футбола, самый великий игрок — это Йохан Кройф. Еще и потому, что дополнительным бонусом к карьере очень трудно не оценивать, что он сделал после того, как перестал быть игроком. Кройф добился величия на всех уровнях: и в клубе, и в сборной, и в качестве тренера, и в качестве футбольного публициста, и в качестве классика тактической науки, и в качестве тренера, воспитывающего таланты. Кройф абсолютно всеобъемлющ. Я думаю, что он футбольный святой. Не в смысле небожитель, в смысле того, что он создал настоящее вероучение и до сих пор его озаряет.

Кройф не был чемпионом мира, но он величайший игрок в футбольной истории. Вы можете с этим не соглашаться. Создайте свой микрокосм и будьте в нем победителем, а в моем мире величайший — Кройф. Любимый — Платини, первый король — Пеле, а Месси… Месси — просто гений. Посмотрим, что будет дальше.

Ранее Уткин сравнил величие Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:17
Васе пора на Давидыча наехать и побить его рекорд по приседаниям.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:53
Что то неладное происходит с васей, никого не обидел и не оскорбил.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:45
До Милевского им всем далеко,стиль "пьяного мастера" не перебить)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:44
Тут я пожалуй соглашусь с Уткиным.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:44
Уткин жжет
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