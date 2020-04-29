Уткин назвал величайшего футболиста в истории

Спортивный журналист Василий Уткин назвал имя величайшего футболиста в истории.

Для меня лучший игрок в истории мирового футбола, самый великий игрок — это Йохан Кройф. Еще и потому, что дополнительным бонусом к карьере очень трудно не оценивать, что он сделал после того, как перестал быть игроком. Кройф добился величия на всех уровнях: и в клубе, и в сборной, и в качестве тренера, и в качестве футбольного публициста, и в качестве классика тактической науки, и в качестве тренера, воспитывающего таланты. Кройф абсолютно всеобъемлющ. Я думаю, что он футбольный святой. Не в смысле небожитель, в смысле того, что он создал настоящее вероучение и до сих пор его озаряет.

Кройф не был чемпионом мира, но он величайший игрок в футбольной истории. Вы можете с этим не соглашаться. Создайте свой микрокосм и будьте в нем победителем, а в моем мире величайший — Кройф. Любимый — Платини, первый король — Пеле, а Месси… Месси — просто гений. Посмотрим, что будет дальше.