Р. Билялетдинов: «После Мексики мне сказали, что Кокорина больше не будет»

Бывший тренер молодёжной команды «Локомотива» вспомнил об уходе из московского клуба нападающего в 2008 году.

Кокорин мог блеснуть на турнире в Мексике. Но он как раз ушёл из «Локомотива». Хотя осенью 2007-го его уже к тренировкам дубля подпускали, он даже забил что-то. После Кубка Гранаткина в январе должен был к нам на сборы в Хосту прилететь — и пропал.

Мы из Мексики вернулись, мне сказали: «Его больше в команде не будет. В „Динамо“ ушёл». Я: «Как так?» — «А вот так». Непонятная история.