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Р. Билялетдинов: «После Мексики мне сказали, что Кокорина больше не будет»

сегодня, 14:21

Бывший тренер молодёжной команды «Локомотива» Ринат Билялетдинов вспомнил об уходе из московского клуба нападающего Александра Кокорина в 2008 году.

Кокорин мог блеснуть на турнире в Мексике. Но он как раз ушёл из «Локомотива». Хотя осенью 2007-го его уже к тренировкам дубля подпускали, он даже забил что-то. После Кубка Гранаткина в январе должен был к нам на сборы в Хосту прилететь — и пропал.

Мы из Мексики вернулись, мне сказали: «Его больше в команде не будет. В „Динамо“ ушёл». Я: «Как так?» — «А вот так». Непонятная история.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал, что московский клуб планировал пригласить в команду хорвата Луку Модрича.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:14
Кого там ещё откопают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:23
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