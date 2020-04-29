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Биджиев рассказал, как «Локомотив» мог подписать Кака

сегодня, 13:41

Бывший технический директор «Локомотива» Хасан Биджиев рассказал, как в начале двухтысячных московский клуб интересовался полузащитником Кака, который тогда выступал за «Сан-Паулу».

Кака я впервые увидел на турнире в Катаре, где он играл то ли за молодёжную, то ли олимпийскую сборную Бразилии. Это был, кажется, 2001 год. Или начало 2002-го. Но точно до чемпионата мира.

Сразу было видно — топ! Суперталант, вырастет в большую звезду. У них там вся команда была будь здоров. В воротах — Гомес, в защите — Луизао и Майкон, в полузащите — Кака и Жулио Баптиста…

До переговоров дело не дошло. Если честно — я туда поехал за другим бразильцем. Был такой нападающий Роберт — его потом «Спартак» купил. Вот его Сёмин попросил оценить. Но я как увидел Кака — тут же позвонил Палычу: «Надо брать!». — «А Роберт?». «Какой Роберт? Тут такой игрок!». Сёмин взял время — по финансам узнать. Перезванивает: «Да нет, этот Кака уже 15 миллионов стоит».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал, что московский клуб планировал пригласить в команду хорвата Луку Модрича.

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Все комментарии
SSPZ
SSPZ
сегодня в 14:13
Плохо, что об этом ничего не знает Кака)
satu7zvqhp94
satu7zvqhp94
сегодня в 13:49
Кто его только не мог подписать.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:44
Мощное прошлое у Локо, надо ещё про Пеле написать.
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