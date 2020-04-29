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Тищенко: «„Динамо“ Загреб просило 14-15 млн за Модрича»

сегодня, 13:33

Бывший спортивный директор «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как в 2007 году московский клуб хотел купить полузащитника загребского «Динамо» Луку Модрича.

Модрича мы просматривали. И в играх за «Динамо», и вместе с Сёминым, он тогда был президентом клуба, летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия — Россия.

Посмотрели — понравился. Было видно — суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал.

«Динамо» просило порядка 14-15 миллионов. А наш рекорд — в 2008-м Питера Одемвингие за 8 купили. И то перебор был.

Сами понимаете разницу. Мы просто не могли себе позволить такой трансфер. Так что даже торговаться по Модричу не имело смысла.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:09
ну и правильно у нас от дорогих покупок толку не бывает)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:38
Модричу немного повезло или даже крупно повезло.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:36
ЭТО очень много!!! не стоил он столько.
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