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Матицын: «Сделаем всё возможное, чтобы возобновить чемпионат»

сегодня, 13:53

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал возможное возобновление футбола в стране.

 Очень важный аспект связан с возобновлением чемпионатов по игровым видам спорта. Это отдельная сложность. Знаем желание РФС закончить чемпионат. Будем делать всё возможное, чтобы эту идею реализовать, хотя сложностей очень много. Это и въезд на территорию страны иностранных игроков, находящихся на контрактах с российскими клубами, и составление регламентов матчей, даже если они будут проведены без зрителей. Надо возвращаться к нормальной жизни, думать о будущем.
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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:53
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