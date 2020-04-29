Матицын: «Сделаем всё возможное, чтобы возобновить чемпионат»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал возможное возобновление футбола в стране.
Очень важный аспект связан с возобновлением чемпионатов по игровым видам спорта. Это отдельная сложность. Знаем желание РФС закончить чемпионат. Будем делать всё возможное, чтобы эту идею реализовать, хотя сложностей очень много. Это и въезд на территорию страны иностранных игроков, находящихся на контрактах с российскими клубами, и составление регламентов матчей, даже если они будут проведены без зрителей. Надо возвращаться к нормальной жизни, думать о будущем.