Живоглядов: «Для тренировок купил беговую дорожку и гантели»

Защитник «Локомотива» рассказал, чем занимается во время самоизоляции.

Мы всей семьей уехали за город, в Дубну. Это место, где я родился. Недавно достроили здесь дом, рядом лес, людей немного. Когда еще можно было, выходил на пробежки. Сейчас занимаюсь дома, купил беговую дорожку, гантели.

Тренеры в «Локомотиве» контролируют наши занятия. Всем привезли специальные фитнес-браслеты, они отправляют данные коучу по физподготовке: все показатели после тренировки дома ему доступны. Работают все по индивидуальной программе, которую составили в клубе.