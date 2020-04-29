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Живоглядов: «Для тренировок купил беговую дорожку и гантели»

сегодня, 21:48

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал, чем занимается во время самоизоляции.

Мы всей семьей уехали за город, в Дубну. Это место, где я родился. Недавно достроили здесь дом, рядом лес, людей немного. Когда еще можно было, выходил на пробежки. Сейчас занимаюсь дома, купил беговую дорожку, гантели.

Тренеры в «Локомотиве» контролируют наши занятия. Всем привезли специальные фитнес-браслеты, они отправляют данные коучу по физподготовке: все показатели после тренировки дома ему доступны. Работают все по индивидуальной программе, которую составили в клубе.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:54
пусть это поможет тебе)))
SSPZ
SSPZ
сегодня в 21:49
Теперь только тренироваться)
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