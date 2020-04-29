Широков: «ФНЛ нужно организовать мини-турнир за выход в РПЛ»

Экс-футболист сборной России рассказал, как бы он завершил текущий сезон в ФНЛ :

Допустим, в ФНЛ есть 20 команд, а 14 из них не готовы играть из-за экономической ситуации. Остается шесть клубов, готовых доиграть ФНЛ , но даже не факт, что это первые шесть команд лиги. Как им играть? Зачем им тратить деньги непонятно на что? Там ведь бюджеты заложены — клубы планируют выезды, а с авиасообщением вообще непонятно, что будет.

Другой вопрос — стыковые матчи. «Торпедо» и «Чертаново» возмущаются, что не будет стыковых игр? Все правильно делают. Если в регламенте прописано, что стыковые матчи должны быть, а команды готовы их играть, то зачем их отменять? Плюс там всего две игры для каждой команды.