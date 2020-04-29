Широков: «ФНЛ нужно организовать мини-турнир за выход в РПЛ»

Экс-футболист сборной России Роман Широков рассказал, как бы он завершил текущий сезон в ФНЛ:
Допустим, в ФНЛ есть 20 команд, а 14 из них не готовы играть из-за экономической ситуации. Остается шесть клубов, готовых доиграть ФНЛ, но даже не факт, что это первые шесть команд лиги. Как им играть? Зачем им тратить деньги непонятно на что? Там ведь бюджеты заложены — клубы планируют выезды, а с авиасообщением вообще непонятно, что будет.
Другой вопрос — стыковые матчи. «Торпедо» и «Чертаново» возмущаются, что не будет стыковых игр? Все правильно делают. Если в регламенте прописано, что стыковые матчи должны быть, а команды готовы их играть, то зачем их отменять? Плюс там всего две игры для каждой команды.
Вообще, «Чертаново», «Торпедо», «Химки» и «Ротор» могли бы сыграть мини-турнир между собой. Можно к ним добавить пятую и шестую команды ФНЛ, если они готовы играть. Пусть проведут такой турнир, две лучшие выйдут в РПЛ, третья и четвёртая — в стыки. Понимаю ли я, почему сейчас вообще не рассматривается вариант со стыковыми матчами? Искать логику в решениях РПЛ не стоит.
Ранее полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев раскритиковал идею возможного досрочного завершения сезона.
А в подвале свой такой же, проигравшие на выход...
А в подвале свой такой же, проигравшие на выход...