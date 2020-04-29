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Бышовец прокомментировал возможное досрочное завершение сезона

сегодня, 16:33

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможное досрочное завершение сезона в РПЛ.

Ситуация с сохранением всех 16 команд в РПЛ выглядит достаточно объективной, за исключением тех, кто должен пополнить лигу. Зачем лишать «Ахмат» и «Крылья» шансов остаться в РПЛ? Не вижу ничего плохого, если они останутся. Те, кто борется сейчас за выход в РПЛ, практически не имеют возможности создать интригу или конкуренцию. Количество слабых команд увеличит деградацию нашей лиги. Понятно, что спортивный принцип, если никто не вылетит, будет нарушен, но есть же объективные причины. Речь идёт о здоровье игроков.

Что касается «Торпедо» и «Чертаново», у них сейчас не достаточно гарантированных возможностей для того, чтобы играть в РПЛ. Я наблюдал за игрой «Торпедо» в матче с «Химками», и у меня остались вопросы: не столько к Игнашевичу, сколько к уровню игроков, которые не соответствуют требованиям РПЛ. А финансовых возможностей для укрепления состава у «Торпедо» нет. Но я понимаю возмущение Игнашевича, который проделал огромную работу и хотел бы видеть результат.

Ранее Анатолий Бышовец поделился мнением о том, как пандемия коронавируса повлияет на российский футбол. 

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:32
отдохнуть ему надо
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:24
как скажет большой начальник - так и будет...
Могучий Окорок
Могучий Окорок
сегодня в 17:00
Главное доиграть и закрыть этот непростой сезон.
Karabal
Karabal
сегодня в 16:59
Хватит уже идти на поводу московских неудачников.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:58
Возможное досрочное завершение сезона только для свиней на пользу и некоторых болел коней. Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:40
как хорошо что не тебе это решать))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:39
Решил бухих не читать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:35
Давно уже забыл о нем...
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