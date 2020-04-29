Бышовец прокомментировал возможное досрочное завершение сезона

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал возможное досрочное завершение сезона в РПЛ .

Ситуация с сохранением всех 16 команд в РПЛ выглядит достаточно объективной, за исключением тех, кто должен пополнить лигу. Зачем лишать «Ахмат» и «Крылья» шансов остаться в РПЛ ? Не вижу ничего плохого, если они останутся. Те, кто борется сейчас за выход в РПЛ , практически не имеют возможности создать интригу или конкуренцию. Количество слабых команд увеличит деградацию нашей лиги. Понятно, что спортивный принцип, если никто не вылетит, будет нарушен, но есть же объективные причины. Речь идёт о здоровье игроков.