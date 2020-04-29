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Герасимец: «„Зениту“ не нужно удерживать Азмуна»

сегодня, 21:03

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал слухи о том, что на форварда питерцев Сердара Азмуна претендуют европейские клубы.

То, что к Азмуну есть такой интерес, — так это прекрасно. В этом есть и заслуга клуба, и партнеров, и главного тренера, раз позволили его таланту так раскрыться. Если Сердар изъявит желание перейти в чемпионат, который сильнее российского, то я считаю, что ему надо в этом поспособствовать. Тогда выиграют все. Ну и наверняка появится кто-то другой на его позиции, ибо свято место пусто не бывает.

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Все комментарии
tuman960
tuman960
сегодня в 22:35
Жаль конечно,но если будет хорошее предложение нужно продавать!!Насильно не удержишь ,да и не нужно!!Хотя у нашего руководства ,те ещё тараканы в голове(пример Кокорин)!!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:12
не пустят)) скорее в сочи отправят)))
13ROS13
13ROS13
сегодня в 21:10
Срочно продавать, пока берут.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:04
Лучше удержать, не помешает.
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