Герасимец: «„Зениту“ не нужно удерживать Азмуна»

Бывший игрок «Зенита» прокомментировал слухи о том, что на форварда питерцев претендуют европейские клубы.

То, что к Азмуну есть такой интерес, — так это прекрасно. В этом есть и заслуга клуба, и партнеров, и главного тренера, раз позволили его таланту так раскрыться. Если Сердар изъявит желание перейти в чемпионат, который сильнее российского, то я считаю, что ему надо в этом поспособствовать. Тогда выиграют все. Ну и наверняка появится кто-то другой на его позиции, ибо свято место пусто не бывает.