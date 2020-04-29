Герасимец: «Система „осень-весна“ не дала никаких результатов»

Экс-футболист «Зенита» оценил переход чемпионата России на систему «осень-весна».

Руководители клубов и агенты хотели, чтобы у нас трансферные окна совпадали с Европой. В этом отношении они какие-то дивиденды получили. Однако в плане результата никакого плюса не вижу. В таблице коэффициентов мы уступили уже Португалии, хотя наш чемпионат сильнее португальского. Сборная при Черчесове в последние годы заиграла, но я не вижу здесь заслуги новой системы. Хорошо работает главный тренер, его штаб, который поддерживает атмосферу в команде. Преподносилось так, что «осень — весна» уравняет наши шансы с другими европейскими командами, но дошли до того, что ни одна российская команда не вышла в весеннюю стадию еврокубков.