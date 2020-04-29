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Герасимец: «Система „осень-весна“ не дала никаких результатов»

сегодня, 20:48

Экс-футболист «Зенита» Сергей Герасимец оценил переход чемпионата России на систему «осень-весна».

Руководители клубов и агенты хотели, чтобы у нас трансферные окна совпадали с Европой. В этом отношении они какие-то дивиденды получили. Однако в плане результата никакого плюса не вижу. В таблице коэффициентов мы уступили уже Португалии, хотя наш чемпионат сильнее португальского. Сборная при Черчесове в последние годы заиграла, но я не вижу здесь заслуги новой системы. Хорошо работает главный тренер, его штаб, который поддерживает атмосферу в команде. Преподносилось так, что «осень — весна» уравняет наши шансы с другими европейскими командами, но дошли до того, что ни одна российская команда не вышла в весеннюю стадию еврокубков.

Такие вопросы должны решаться на конференциях. Не руководителями клубов, а прежде всего тренерами и президентами лиг. И выслушивать нужно мнение всех сторон. У нас же пошло разделение: ПФЛ живет своей жизнью, ФНЛ — своей, а РПЛ летает далеко в облаках. Понятно, что заказывает музыку тот, у кого больше денег. Но такого быть не должно: необходима консолидация усилий, чтобы прийти к чему-то разум­ному, всех устраивающему. Полагаю, что футболистам и тренерам РПЛ абсолютно без разницы по какой системе играть. Самое главное для них — это стабильность ситуации, хорошие условия для тренировок, игр и для достижения результата.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:25
"Однако в плане результата никакого плюса не вижу." Переход обратно на весну-осень в плане результатов в ЕК тоже ничего не даст. Не знаю уж как он сравнил силу чемпионатов, но если судить по результатам в ЕК, то по статистике не сильнее. С портами 56 матчей в ЕК - 23 победы, 8 ничьих, 25 поражений. 82 забито, 85. пропущено. Ну а то, что ни одна команда не вышла в весну, то один провальный сезон на мой субъективный взгляд не может быть показателем.
Twisted
Twisted
сегодня в 21:22
Дело вообще не в этой системе..
Karabal
Karabal
сегодня в 21:13
Играть зимой в футбол дикость.
VIPded
VIPded
сегодня в 21:07
Скорее прав Сергей... Увы...
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 20:57
Если бы была старая система весна-осень,то речь о продолжении чемпионата вообще бы не шла.А сейчас ещё можно доиграть.Ужаться,но доиграть.
drug01
drug01
сегодня в 20:55
Футболом правят деньги , а не "осень-весна"!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:49
а кто ожидал чуда то)))
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