Герасимец: «Система „осень-весна“ не дала никаких результатов»

Экс-футболист «Зенита» Сергей Герасимец оценил переход чемпионата России на систему «осень-весна».
Руководители клубов и агенты хотели, чтобы у нас трансферные окна совпадали с Европой. В этом отношении они какие-то дивиденды получили. Однако в плане результата никакого плюса не вижу. В таблице коэффициентов мы уступили уже Португалии, хотя наш чемпионат сильнее португальского. Сборная при Черчесове в последние годы заиграла, но я не вижу здесь заслуги новой системы. Хорошо работает главный тренер, его штаб, который поддерживает атмосферу в команде. Преподносилось так, что «осень — весна» уравняет наши шансы с другими европейскими командами, но дошли до того, что ни одна российская команда не вышла в весеннюю стадию еврокубков.
Такие вопросы должны решаться на конференциях. Не руководителями клубов, а прежде всего тренерами и президентами лиг. И выслушивать нужно мнение всех сторон. У нас же пошло разделение: ПФЛ живет своей жизнью, ФНЛ — своей, а РПЛ летает далеко в облаках. Понятно, что заказывает музыку тот, у кого больше денег. Но такого быть не должно: необходима консолидация усилий, чтобы прийти к чему-то разумному, всех устраивающему. Полагаю, что футболистам и тренерам РПЛ абсолютно без разницы по какой системе играть. Самое главное для них — это стабильность ситуации, хорошие условия для тренировок, игр и для достижения результата.