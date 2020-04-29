Рязанцев: «Не согласен, что сезон ФНЛ нужно завершать досрочно»

Полузащитник «Торпедо» раскритиковал возможное досрочное завершение сезона в ФНЛ :

Категорически не согласен с вариантом, при котором ФНЛ завершается досрочно, а РПЛ расширяется за счет «Ротора» и «Химок». Во всех смыслах такой вариант развития событий мне кажется неправильным. Здесь отсутствует спортивный принцип. Сейчас, насколько я знаю, рассматривается вариант, что РПЛ продолжится. Если так, то нужно продолжать и другие соревнования, в том числе и ФНЛ . Почему одни команды могут играть, а другие нет? Если не у всех команд есть возможность продолжать, можно сделать мини-турнир среди тех, кто может. Форматов масса, которые можно рассмотреть и позволить распределить итоговые места по спортивному принципу.

Если же РПЛ не возобновится, то нужно распределять все по текущим местам. Но обязательно со стыковыми матчами, которые предполагались на старте сезона. Почему их вообще перестали рассматривать? Почему из РПЛ никто не вылетает? Лично у меня сейчас много вопросов к предложенному варианту. И соблюдения спортивных принципов я здесь точно не вижу.

Те же стыки спокойно можно будет провести после того, как ситуация с пандемией закончится. Все команды будут в равных условиях с одинаковым временем на подготовку. А если РПЛ возобновится, а ФНЛ нет, вы представляете, что будет с «Химками» и «Ротором» в «вышке» в следующем году? Мало того что они будут в статусе новичков, так еще и разница в готовности будет колоссальная.

Полностью поддерживаю Игнашевича, который предложил организовать турнир из топ-6 клубов ФНЛ . Это тоже рабочий вариант. Команды смогут сохранить игровой тонус. После него спокойно можно провести стыки, которые должны проводиться. И двум командам, которые пойдут в РПЛ , в следующем сезоне будет легче решать там свои задачи.

Мы надеемся, что здравый смысл и справедливость восторжествуют. Конечно, в команде обсуждаем все это ежедневно. Представляете, вы отыграли больше половины сезона, шли к своей цели, а в итоге остаетесь ни с чем, потому что принято решение, не удовлетворяющее интересам всех команд. Я вам точно могу сказать, что футболисты хотят играть. И я уверен, что для имиджа нашего футбола нужно постараться сделать все возможное, чтобы во главе угла был спортивный принцип. Это будет справедливо и правильно. Причем важно постараться соблюсти его во всех без исключения лигах нашей страны.