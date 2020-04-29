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Герасимец: «„Локомотив“ станет сильнее „Зенита“, если подпишет Кокорина»

сегодня, 21:37

Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец посоветовал форварду питерцев Александру Кокорину попробовать свои силы в Европе. Сейчас футболист выступает за «Сочи» на правах аренды.

Если «Зенит» допустит, что Кокорин перейдет в «Локомотив», то «железнодорожники» по составу будут превосходить «сине-бело-голубых». Так что нас ожидает борьба менеджментов…

Я бы на месте Кокорина уехал за границу. В России он уже поиграл и многого добился. Итальянский чемпионат — один из лучших. Считаю, чем больше игроков национальной команды будет играть за границей, тем сильнее станет наша сборная.

Семак хотел оставить Кокорина? Было бы странно, если бы в «Зените» всё решал тренер. Бюджет клуба не три рубля, а миллионы евро. Если бы Сергей Богданович был арабским шейхом и вкладывал в «Зенит» деньги, то и решал бы. Во всем мире так происходит, не только в России. Другое дело, когда некоторые вопросы всплывают, то это немного дискредитирует клуб, что является недоработкой менеджмента, но никак не Семака. Впрочем, возвращение Кокорина в «Зенит» — это хороший вариант как для футболиста, так и для команды.

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Все комментарии
13ROS13
13ROS13
сегодня в 23:15
Кокорин не пойдет в явно более слабый клуб.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Nekit92 (раскрыть)
сегодня в 22:47
Да ладно???У него контракт в июне с Зенитом истекает.Как Зенит может его не отпустить???
Nekit92
Nekit92
сегодня в 22:29
Теперь в локо его точно не отпустят
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:24
как знать)) но не видать ему европы это точно))
Comdiv
Comdiv
сегодня в 22:09
С таким тренером Локомотиву впору о пердиве думать.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 21:57
Совсем не уверен, по моему порожняк...
SSPZ
SSPZ
сегодня в 21:38
Спорный вопрос, очень спорный)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:38
Сергей, мы возьмем покруче Кококрина
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 21:38
локо и так сильнее проекта!
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