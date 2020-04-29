Герасимец: «„Локомотив“ станет сильнее „Зенита“, если подпишет Кокорина»

Бывший футболист «Зенита» посоветовал форварду питерцев попробовать свои силы в Европе. Сейчас футболист выступает за «Сочи» на правах аренды.

Если «Зенит» допустит, что Кокорин перейдет в «Локомотив», то «железнодорожники» по составу будут превосходить «сине-бело-голубых». Так что нас ожидает борьба менеджментов…

Я бы на месте Кокорина уехал за границу. В России он уже поиграл и многого добился. Итальянский чемпионат — один из лучших. Считаю, чем больше игроков национальной команды будет играть за границей, тем сильнее станет наша сборная.

Семак хотел оставить Кокорина? Было бы странно, если бы в «Зените» всё решал тренер. Бюджет клуба не три рубля, а миллионы евро. Если бы Сергей Богданович был арабским шейхом и вкладывал в «Зенит» деньги, то и решал бы. Во всем мире так происходит, не только в России. Другое дело, когда некоторые вопросы всплывают, то это немного дискредитирует клуб, что является недоработкой менеджмента, но никак не Семака. Впрочем, возвращение Кокорина в «Зенит» — это хороший вариант как для футболиста, так и для команды.