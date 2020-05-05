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Орещук рассказал о перспективах Соболева в «Спартаке»

сегодня, 12:05

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил перспективы нападающего Александра Соболева в «Спартаке».

Здесь всё будет зависеть от Тедеско, от того, какую тактику он выберет. Александр — это игрок-столб, но при этом он и мяч принять может. У него есть проблемы со стартовой скоростью, но при этом есть много футболистов с той же проблемой, но им удается выжать максимум. В этой ситуации всё будет зависеть от тренера. Если тренер найдет ему место на поле, то Александр будет полезен. А в финансовые вопросы я не лезу. Футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатили.
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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:52
Вляпался парень. Какая может быть перспектива? Гыгыгы
Nevastol
Nevastol
сегодня в 12:48
Перспектива стать Зобниным.
makkie
makkie
сегодня в 12:39, ред.
Орещук - капитан очевидность (привет Санчо Пансо).
Всё зависит от Соболева. Но понятно, что в схему и видение игры Тедеско он вписывается.

Думал будет играть единственного форварда, а в итоге выходят в паре с Понсе (Ларссоном). И Бакаев из глубины помогает.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:38
Думаю много будет зависеть от него самого..
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 12:17
Перспектива протирать лавку запасных
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:11
    beefs
    beefs
    сегодня в 12:06
    И от него много будет зависеть
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 12:06
    Сложно будет заиграть...
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 12:06
    Перспективы как всегда туманны
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