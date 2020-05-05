Орещук рассказал о перспективах Соболева в «Спартаке»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил перспективы нападающего Александра Соболева в «Спартаке».
Здесь всё будет зависеть от Тедеско, от того, какую тактику он выберет. Александр — это игрок-столб, но при этом он и мяч принять может. У него есть проблемы со стартовой скоростью, но при этом есть много футболистов с той же проблемой, но им удается выжать максимум. В этой ситуации всё будет зависеть от тренера. Если тренер найдет ему место на поле, то Александр будет полезен. А в финансовые вопросы я не лезу. Футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатили.
Всё зависит от Соболева. Но понятно, что в схему и видение игры Тедеско он вписывается.
Думал будет играть единственного форварда, а в итоге выходят в паре с Понсе (Ларссоном). И Бакаев из глубины помогает.
Всё зависит от Соболева. Но понятно, что в схему и видение игры Тедеско он вписывается.
Думал будет играть единственного форварда, а в итоге выходят в паре с Понсе (Ларссоном). И Бакаев из глубины помогает.