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ФИФА рассмотрит иск «Олд Бойз» по трансферу Понсе из «Ромы» в «Спартак»

сегодня, 14:44

Пресс-служба аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» на официальном сайте сообщает, что клуб обратился в ФИФА по поводу трансфера нападающего Эсекиэля Понсе из «Ромы» в «Спартак».

Сообщается, что «Ньюэллс» в иске к ФИФА указали на обход правил со стороны «Ромы» при оформлении перехода вратаря Андреа Романьоли и Эсекиэля Понсе в «Спартак». 

Изначально аргентинский клуб, за который ранее выступал Понсе, должен был получить 40 процентов от суммы сделки Эсекиэля в «Спартак». Но римский клуб снизил цену при продаже Понсе «красно-белым», добавив к стоимости Романьоли более 2 млн евро, что позволило выплатить меньший процент «Олд Бойз».

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VIPded
VIPded
сегодня в 14:58
Это наверняка Федун насоветовал... Стыдно за Спартак...)))
Red blu
Red blu
сегодня в 14:57
Это залёт...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:54
Мутная история конечно
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