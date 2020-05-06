ФИФА рассмотрит иск «Олд Бойз» по трансферу Понсе из «Ромы» в «Спартак»

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сегодня, 14:44

Пресс-служба аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» на официальном сайте сообщает, что клуб обратился в ФИФА по поводу трансфера нападающего из «Ромы» в «Спартак».

Сообщается, что «Ньюэллс» в иске к ФИФА указали на обход правил со стороны «Ромы» при оформлении перехода вратаря и Эсекиэля Понсе в «Спартак».

Изначально аргентинский клуб, за который ранее выступал Понсе, должен был получить 40 процентов от суммы сделки Эсекиэля в «Спартак». Но римский клуб снизил цену при продаже Понсе «красно-белым», добавив к стоимости Романьоли более 2 млн евро, что позволило выплатить меньший процент «Олд Бойз».