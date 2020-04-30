ГлавнаяНовости

Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева

сегодня, 09:58

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

8 октября 2018 года во время драки пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю – участники драки разбили стекло, а салон был запачкан кровью.

За полтора года после инцидента ущерб за порчу машины телеведущей не возместили. Теперь Ушакова требует взыскать 300 тыс. рублей.

Все новости
Адвокат опроверг слухи об иске ведущей Первого канала к Кокорину и Мамаеву
Сегодня, 10:37 Комментарии4
Суд над президентом ПСЖ по делу о коррупции пройдёт в сентябре
28 апреля Комментарии3
Клубы Серии А готовы подать в суд на Sky, DAZN и IMG
25 апреля Комментарии8
ОфициальноСудебное дело «Локомотива» против Геркуса перенесено в очередной раз
22 апреля Комментарии9
Спор между Бобаном и «Миланом» может закончиться в суде
21 апреля Комментарии8
Главу Федерации футбола Испании Рубиалеса подозревают в подделке документов
15 апреля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:57
договорятся как-то
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 10:41
В Ростове как-то на Дону однажды я попал в беду , на нары ..ля на нары ..ля на нары .....
Возместят , сумма копеечная тем более для них , за это не отправят по этапу .
МапС
МапС
сегодня в 10:15
Вторая ходка не за горами.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:15
Доброе утро Кокорину с Мамаем).
shlomo
shlomo
сегодня в 10:08
Опаньки....и снова.... Таганка я твой....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:08
Решила палочкой овно потыкать, чтобы запашок опять пошел?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:06
Голова Пака оказалась значительно дороже!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:04
И Ко-ко после этого обещал не одевать футболку "раба на галере"?!).
ДСА
ДСА
сегодня в 10:03
Отправят досиживать, не иначе.
CPS
CPS
сегодня в 10:00
Ушакова решила пропиариться?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:59
денег наверное захотела))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100