Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
8 октября 2018 года во время драки пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю – участники драки разбили стекло, а салон был запачкан кровью.
За полтора года после инцидента ущерб за порчу машины телеведущей не возместили. Теперь Ушакова требует взыскать 300 тыс. рублей.
Возместят , сумма копеечная тем более для них , за это не отправят по этапу .
Возместят , сумма копеечная тем более для них , за это не отправят по этапу .