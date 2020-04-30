Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева

1588229895

сегодня, 09:58

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на нападающего «Зенита» и полузащитника «Ростова» .

8 октября 2018 года во время драки пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю – участники драки разбили стекло, а салон был запачкан кровью.

За полтора года после инцидента ущерб за порчу машины телеведущей не возместили. Теперь Ушакова требует взыскать 300 тыс. рублей.