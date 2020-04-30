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«Тулуза» хочет подать в суд, если ее отправят в Лигу 2

сегодня, 18:31

Президент «Тулузы» Оливье Садран написал письмо Федерации футбола Франции (FFF) и Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP):

Решение понизить команды в дивизионе после 27-28 туров является несправедливым. Это злоупотребление властью. Эта мера не предусмотрена правилами. Просим, чтобы FFF и LFP соблюдали собственные же правила. Любое решение, которое помешает «Тулузе» продолжать соревнования, будет обжаловано в суде тут же.

«Тулуза» за 28 матчей набрала 13 очков и отстает на 17 очков от 17-го места, которое позволит клубу остаться в Лиге 1. Ранее сообщалось, что «Тулуза» выступала за аннулирование сезона.

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dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 18:38
"19 -- Амьен --23 очка"
"20 --Тулуза -- 13 очков"

я как бы всё понимаю, но в их положении....
Comdiv
Comdiv
сегодня в 18:32
Играть нужно было лучше.
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