«Тулуза» хочет подать в суд, если ее отправят в Лигу 2

1588260662

сегодня, 18:31

Президент «Тулузы» Оливье Садран написал письмо Федерации футбола Франции (FFF) и Профессиональной футбольной лиге Франции (LFP):

Решение понизить команды в дивизионе после 27-28 туров является несправедливым. Это злоупотребление властью. Эта мера не предусмотрена правилами. Просим, чтобы FFF и LFP соблюдали собственные же правила. Любое решение, которое помешает «Тулузе» продолжать соревнования, будет обжаловано в суде тут же.

«Тулуза» за 28 матчей набрала 13 очков и отстает на 17 очков от 17-го места, которое позволит клубу остаться в Лиге 1. Ранее сообщалось, что «Тулуза» выступала за аннулирование сезона.