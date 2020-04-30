Ушакова объяснила, почему подала в суд на Кокорина и Мамаева

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова рассказала об иске в адрес нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
Я пока не могу связаться со своим юристом. Но да, вероятно, что только сегодня [заявление] попало в суд, поэтому пошли эти разговоры. Мы тоже удивились, что пришлось подавать в суд по такому вопросу. Меньше всего я люблю суды, но ущерб был нанесен, и должна быть компенсация этого ущерба.
Я вообще не участвую лично в этом деле, у меня четверо детей по лавкам и карантин. Я вообще удивлена, что такая «важная» новость попала в прессу.
Четверо деток? а сколько ей лет? Интересно кто её продюссирует, как можно 4 раза родить и оставаться в тренде ведущих на первом?
И вообще, телек не смотрю, что она хоть ведёт там?
Четверо деток? а сколько ей лет? Интересно кто её продюссирует, как можно 4 раза родить и оставаться в тренде ведущих на первом?
И вообще, телек не смотрю, что она хоть ведёт там?