Ушакова объяснила, почему подала в суд на Кокорина и Мамаева

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова рассказала об иске в адрес нападающего «Зенита» и полузащитника «Ростова» .

Я пока не могу связаться со своим юристом. Но да, вероятно, что только сегодня [заявление] попало в суд, поэтому пошли эти разговоры. Мы тоже удивились, что пришлось подавать в суд по такому вопросу. Меньше всего я люблю суды, но ущерб был нанесен, и должна быть компенсация этого ущерба.

Я вообще не участвую лично в этом деле, у меня четверо детей по лавкам и карантин. Я вообще удивлена, что такая «важная» новость попала в прессу.