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Ушакова объяснила, почему подала в суд на Кокорина и Мамаева

сегодня, 13:13

Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова рассказала об иске в адрес нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

Я пока не могу связаться со своим юристом. Но да, вероятно, что только сегодня [заявление] попало в суд, поэтому пошли эти разговоры. Мы тоже удивились, что пришлось подавать в суд по такому вопросу. Меньше всего я люблю суды, но ущерб был нанесен, и должна быть компенсация этого ущерба.

Я вообще не участвую лично в этом деле, у меня четверо детей по лавкам и карантин. Я вообще удивлена, что такая «важная» новость попала в прессу.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 14:38
Бабу Ягу, кто будет брать на ТВ?).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 14:37
С Добрым утром Фаустелло!)
Брулин
Брулин
сегодня в 14:09
Судя по прокатам - там работы непочатый край. Для начала корявость надо куда-то убрать.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:06
Так водила своё наверняка на суде стряс, да и за стекло поздненько она спохватилась...
LOpp
LOpp ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 13:46
Судя по ее фоткам, на первый канал она попала через постель))
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 13:46
Какоша с Мамаем...скоро станут рецидивистами...а там и в законе будут..
Faustello
Faustello
сегодня в 13:43, ред.
Что же она делала в стрипе с утра???
Четверо деток? а сколько ей лет? Интересно кто её продюссирует, как можно 4 раза родить и оставаться в тренде ведущих на первом?
И вообще, телек не смотрю, что она хоть ведёт там?
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:41
А кто сказал что во второй раз могут не посадить?)))
VIPded
VIPded
сегодня в 13:29
Люди гибнут зааааааа металл! (с)))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 13:28
Четверых детей по лавкам кормить нечем стало, видимо.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:25
Все присосались к Какоше с мамаем.
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:23
300 штук просит за разбитое стекло машины и вроде за Водилу своего
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:19
А в чём суть дела? Они же ж своё отсидели...
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