Адвокат опроверг слухи об иске ведущей Первого канала к Кокорину и Мамаеву

Адвокат Игорь Бушманов, представлявший интересы футболиста «Ростова» Павла Мамаева в деле о хулиганстве, прокомментировал информацию о том, что телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на его клиента и Александра Кокорина.
У меня нет информации о таком иске. Ушакова не признавалась потерпевшей по этому уголовному делу.
8 октября 2018 года во время драки пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю – участники драки разбили стекло, а салон был запачкан кровью.
За полтора года после инцидента ущерб за порчу машины телеведущей не возместили. Теперь Ушакова, по непроверенной информации, требует взыскать 300 тыс. рублей.