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Адвокат опроверг слухи об иске ведущей Первого канала к Кокорину и Мамаеву

сегодня, 10:37

Адвокат Игорь Бушманов, представлявший интересы футболиста «Ростова» Павла Мамаева в деле о хулиганстве, прокомментировал информацию о том, что телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на его клиента и Александра Кокорина.

У меня нет информации о таком иске. Ушакова не признавалась потерпевшей по этому уголовному делу.

8 октября 2018 года во время драки пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю – участники драки разбили стекло, а салон был запачкан кровью.

За полтора года после инцидента ущерб за порчу машины телеведущей не возместили. Теперь Ушакова, по непроверенной информации, требует взыскать 300 тыс. рублей.

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Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
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112910415
112910415
сегодня в 11:03
автографами расплатятся
Valeleo
Valeleo
сегодня в 10:56
Ушакову стулом по голове не били, свободна.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:46
просто всем скучно))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:40
возможно и слухи, кто его знает....
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