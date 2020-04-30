Адвокат опроверг слухи об иске ведущей Первого канала к Кокорину и Мамаеву

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сегодня, 10:37

Адвокат Игорь Бушманов, представлявший интересы футболиста «Ростова» в деле о хулиганстве, прокомментировал информацию о том, что телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на его клиента и .

У меня нет информации о таком иске. Ушакова не признавалась потерпевшей по этому уголовному делу.

8 октября 2018 года во время драки пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю – участники драки разбили стекло, а салон был запачкан кровью.

За полтора года после инцидента ущерб за порчу машины телеведущей не возместили. Теперь Ушакова, по непроверенной информации, требует взыскать 300 тыс. рублей.