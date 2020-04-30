«Лион» собирается обжаловать досрочное завершение чемпионата Франции

«Лион» собирается обжаловать решение Лиги 1 завершить сезон досрочно. «Ткачи» считают, что слова властей Франции не вынуждали завершить чемпионат. «Лион» хотел бы доиграть сезон в более поздние сроки.
«Лион», учитывая сегодняшнее решение Лиги 1, оставляет за собой право обжаловать его. Будем требовать возмещения убытков, которые оцениваются в несколько десятков миллионов евро.
Напомним, что «Лион» занял 7-е место и не попал даже в Лигу Европы.
Нечего объявлять раньше времени
Кабинетного чемпиона!
Нечего объявлять раньше времени
Кабинетного чемпиона!