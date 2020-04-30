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«Лион» собирается обжаловать досрочное завершение чемпионата Франции

сегодня, 22:02

«Лион» собирается обжаловать решение Лиги 1 завершить сезон досрочно. «Ткачи» считают, что слова властей Франции не вынуждали завершить чемпионат. «Лион» хотел бы доиграть сезон в более поздние сроки.

«Лион», учитывая сегодняшнее решение Лиги 1, оставляет за собой право обжаловать его. Будем требовать возмещения убытков, которые оцениваются в несколько десятков миллионов евро. 

Напомним, что «Лион» занял 7-е место и не попал даже в Лигу Европы. 

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 23:45
Правильно делают.

Нечего объявлять раньше времени

Кабинетного чемпиона!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 22:17
Лион провалил сезон, им точно не выгодно пролетать мимо еврокубков.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:16
Вот так будет везде поэтому нужно доигрывать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:15
это будет процесс на десятки лет))) уже свершилось! остаётся только принять. хотя это не легко и не правильно.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:09
Если попрут против псж, то без депая,ауара,дембеле...останутся)) это бесполезно
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