Магуайр: «Я пришел в МЮ ради титулов»

Защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о выступлении клуба в нынешнем сезоне:

Мы сами являемся главным соперником для себя. По ходу сезона подводим себя своей же нестабильностью. Причем это касается не только целых матчей, но и отрезков во время самой игры. Мы могли играть хорошо, но затем выключались, за что нас наказывали.

Нам необходимо быть сильными характером. У нас молодая команда, но это не должно быть оправданием. Нужно играть зрело. В последние недели перед паузой нам это удавалось.