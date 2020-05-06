ГлавнаяНовости

Магуайр: «Я пришел в МЮ ради титулов»

сегодня, 18:05

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился мнением о выступлении клуба в нынешнем сезоне:

Мы сами являемся главным соперником для себя. По ходу сезона подводим себя своей же нестабильностью. Причем это касается не только целых матчей, но и отрезков во время самой игры. Мы могли играть хорошо, но затем выключались, за что нас наказывали.

Нам необходимо быть сильными характером. У нас молодая команда, но это не должно быть оправданием. Нужно играть зрело. В последние недели перед паузой нам это удавалось.

Я пришел в МЮ, чтобы завоевывать трофеи и титулы. Хочу в будущем вспоминать о трофеях, которые завоевал в этом клубе.

Ранее Магуайр помог продовольствием жителям родного города Шеффилда. 

Все новости
Фабрегас: «Если Ла Лигу завершат, то „Барселона“ будет настоящим чемпионом»
Сегодня, 18:31 Комментарии8
Артета: «Я не должен убеждать футболистов присоединиться к „Арсеналу“»
Сегодня, 17:43 Комментарии2
Жена Ди Марии: «Англия — ж*па мира. Мне там ничего не понравилось»
Сегодня, 17:13 Комментарии20
Йосида: «Сначала я не поверил, что меня зовут в „Сампдорию“»
Сегодня, 16:40 Комментарии2
Бегович: «В „Милане“ меня спрашивают про Ибрагимовича каждый божий день»
Сегодня, 15:54 Комментарии5
Хусаинов: «Арбитр Крондл после ЧМ-1998 хвастался: „Как я русских прибил!“»
Сегодня, 15:39 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 18:22
достойное желание, только не в этом году
DXTK
DXTK
сегодня в 18:18
Опоздал парень на один десяток лет............

PS мне кажется нынешний Лестер может быстрее выиграть АПЛ нежели МЮ))))))
vovinho11
vovinho11
сегодня в 18:17
Не будет
drug01
drug01
сегодня в 18:10
Смело можно говорить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100