Магуайр: «Я пришел в МЮ ради титулов»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр поделился мнением о выступлении клуба в нынешнем сезоне:
Мы сами являемся главным соперником для себя. По ходу сезона подводим себя своей же нестабильностью. Причем это касается не только целых матчей, но и отрезков во время самой игры. Мы могли играть хорошо, но затем выключались, за что нас наказывали.
Нам необходимо быть сильными характером. У нас молодая команда, но это не должно быть оправданием. Нужно играть зрело. В последние недели перед паузой нам это удавалось.
Я пришел в МЮ, чтобы завоевывать трофеи и титулы. Хочу в будущем вспоминать о трофеях, которые завоевал в этом клубе.
Ранее Магуайр помог продовольствием жителям родного города Шеффилда.
PS мне кажется нынешний Лестер может быстрее выиграть АПЛ нежели МЮ))))))
PS мне кажется нынешний Лестер может быстрее выиграть АПЛ нежели МЮ))))))