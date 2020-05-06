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Бегович: «В „Милане“ меня спрашивают про Ибрагимовича каждый божий день»

сегодня, 15:54

Голкипер «Борнмута» Асмир Бегович, выступающий на правах аренды в «Милане», рассказал о том, как на его карьеру повлияла пандемия коронавируса и дальнейшая приостановка сезона.

Если все хотят вернуться к игре в футбол, мы должны сделать это правильно. Мы должны понимать свою ответственность, быть уважительными и быть действительно умными. Это еще более важно в Милане — все знают, как сильно он был поражен. Общественность здесь была невероятно уважительна к руководящим принципам, и мы не собираемся делать иначе

Я соскучился по футболу. Я люблю эту игру. У нас будут медицинские тесты в ближайшие пару дней, а затем, надеюсь, мы сможем начать тренировки — в небольших группах или индивидуально. У меня нет никаких оговорок относительно игры, пока это делается в правильной среде. Мы доверяем клубу и чиновникам, и никто не собирается подвергать нас опасности.

В команде меня постоянно спрашивают про сами знаете кого... меня спрашивают про Златана каждый божий день. У нас завязалась хорошая дружба. Мы пара старших ребят в команде, мы можем общаться друг с другом о семьях, детях и прочем.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 16:00
Надеюсь, Златан за россонери ещё попылит...)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:56
Ибра сам не знает по ходу
shlomo
shlomo
сегодня в 15:55
И по нескольку раз в день...:))))
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