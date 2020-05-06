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Фабрегас: «Несмотря на все трудности, у Азара в „Реале“ большое будущее»

сегодня, 14:28

Бывший полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, ныне выступающий в «Монако», порассуждал о карьере своего экс-одноклубника Эдена Азара в «Реале».

Он провел несколько хороших матчей в "Реале”, но это правда, что иногда я видел его немного потерянным. Он всегда был игроком, которому было трудно начать сезоны. Тем не менее, я предвещаю ему большое будущее.

Азар перешел в «Реал» летом прошлого года, но из-за двух серьезных травм сыграл за «сливочных» лишь в 10 матчах. 

Также недавно Сеск поделился мнением об уровне игры Килиана Мбаппе.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:56
Посмотрим
Брулин
Брулин
сегодня в 14:54
Для меня Эден закончился в финале ЛЕ
Переход в Мадрид - это километр назад
beefs
beefs
сегодня в 14:45
надеемся на прекрасное будущее
cevin cigan
cevin cigan ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 14:42
Куда ещё? Не дай Бог станет как Бейл,вообще "шляпа"!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:40
Главное без травм.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:33
Эден заиграет в Реале.
drug01
drug01
сегодня в 14:31
Желаем удачи
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