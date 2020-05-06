Фабрегас: «Несмотря на все трудности, у Азара в „Реале“ большое будущее»

Бывший полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, ныне выступающий в «Монако», порассуждал о карьере своего экс-одноклубника Эдена Азара в «Реале».
Он провел несколько хороших матчей в "Реале”, но это правда, что иногда я видел его немного потерянным. Он всегда был игроком, которому было трудно начать сезоны. Тем не менее, я предвещаю ему большое будущее.
Азар перешел в «Реал» летом прошлого года, но из-за двух серьезных травм сыграл за «сливочных» лишь в 10 матчах.
Также недавно Сеск поделился мнением об уровне игры Килиана Мбаппе.
Переход в Мадрид - это километр назад
Переход в Мадрид - это километр назад