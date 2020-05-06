Жена Ди Марии: «Англия — жопа мира. Мне там ничего не понравилось»

Жена хавбека «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии Хорхелина Кардосо поделилась мнением об Англии. Напомним, что 32-летний аргентинский полузащитник отыграл один сезон за «Манчестер Юнайтед».

Я не хотела переезжать в Манчестер, потому что тогда дружила с Джанниной Марадоной, которая была замужем за Серхио Агуэро. Мы прилетели из Мадрида к ним домой, когда у Анхеля были выходные. Было ужасно! Все было ужасно! Когда мы уезжали оттуда, то я сказала Анхелю: «Куда угодно, но только не в Англию». Через год мы уехали. Жопа мира. Мне там ничего не понравилось. Все женщины тощие, наряженые, в общем странные. Еда тоже отвратительна.