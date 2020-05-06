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Жена Ди Марии: «Англия — жопа мира. Мне там ничего не понравилось»

сегодня, 17:13

Жена хавбека «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии Хорхелина Кардосо поделилась мнением об Англии. Напомним, что 32-летний аргентинский полузащитник отыграл один сезон за «Манчестер Юнайтед».

Я не хотела переезжать в Манчестер, потому что тогда дружила с Джанниной Марадоной, которая была замужем за Серхио Агуэро. Мы прилетели из Мадрида к ним домой, когда у Анхеля были выходные. Было ужасно! Все было ужасно! Когда мы уезжали оттуда, то я сказала Анхелю: «Куда угодно, но только не в Англию». Через год мы уехали. Жопа мира. Мне там ничего не понравилось. Все женщины тощие, наряженые, в общем странные. Еда тоже отвратительна.

Ранее СМИ сообщили, что Ди Мария может быть включен в сделку по трансферу полузащитника МЮ Поля Погба в ПСЖ.

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Все комментарии
BESTJuventus21
BESTJuventus21
сегодня в 17:56
в англии не комфортно жить. погода 62о, люди 62о.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 17:53
после Мадрида, конечно Манчестер дыра дырой
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:51, ред.
Судя по фото...
Анхель Ди Мария : "Я счастлив,я счастлив,Англия это плохо"

Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:45
Ну конечно) Хотя, на вкус и цвет - товарища нет! Конечно во Франции, Испании или Италии ты себя будешь чувствовать куда комфортнее и не только из-за климата:)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:43
Аргентинцам в принципе не за что любить Англию. Просто мужики там зарабатывают деньги и поэтому помалкивают демонстрируя лояльность, а девчонкам это необязательно.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:33
Это она еще в Саранске не была xD
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 17:29
Вы не бывали в Гондурасе
shlomo
shlomo
сегодня в 17:28
Ну тогда добро пожаловать в Россию...куда нибудь в глубинку...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:27
Ну если муженек днарь,то можно спихнуть все на страну)))
ДСА
ДСА
сегодня в 17:22
Целиком и полностью поддерживаю.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:21
Не только страна но и народ жоповый.
beefs
beefs
сегодня в 17:19
вот такая Англия глазами жены футболиста
juvenale
juvenale
сегодня в 17:16
согласен + погода мерзкая
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:16
Резко прошлась по бритишь.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 17:14
Франция разве намного лучше?
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