Артета: «Я не должен убеждать футболистов присоединиться к „Арсеналу“»

Главный тренер «Арсенала» поделился мнением о трансферах новичков в команду:

Все знают, что такое «Арсенал». Каждый хочет перейти к нам. Мы знаем, кто мы есть. Я не должен убеждать игроков перейти в наш клуб. Если это нужно, то это не есть хорошо. Разве я должен убеждать футболистов остаться или перейти в «Арсенал»?

Я хочу слышать от игроков эмоции: «Что мы должны сделать? Я хочу играть за этот клуб и чтить его ценности». Такое же касается и тех футболистов, которые уже тут.