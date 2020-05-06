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Артета: «Я не должен убеждать футболистов присоединиться к „Арсеналу“»

сегодня, 17:43

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о трансферах новичков в команду:

Все знают, что такое «Арсенал». Каждый хочет перейти к нам. Мы знаем, кто мы есть. Я не должен убеждать игроков перейти в наш клуб. Если это нужно, то это не есть хорошо. Разве я должен убеждать футболистов остаться или перейти в «Арсенал»?

Я хочу слышать от игроков эмоции: «Что мы должны сделать? Я хочу играть за этот клуб и чтить его ценности». Такое же касается и тех футболистов, которые уже тут.

Ранее стало известно, что Артета хочет подписать защитника «Барселоны» Самюэля Умтити.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:43
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