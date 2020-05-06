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Хусаинов: «Арбитр Крондл после ЧМ-1998 хвастался: „Как я русских прибил!“»

сегодня, 15:39

Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился историей о чешском рефери Вацлаве Крондле, который работал на матче отбора чемпионата мира—1998 Болгария — Россия (1:0). Российская команда тогда завершила квалификацию на втором месте в группе 5, а в стыковых встречах уступила итальянцам.

Когда случилось то, что случилось, я организовал трёхдневную встречу с представителями судейского корпуса. Показал председателю итальянской коллегии Казарину ключевые эпизоды софийского матча. Он сидел и только головой качал: «Такого врагу не пожелаешь…» Пять стопроцентных пенальти Крондл не поставил. Пять!

По прошествии лет коллега из Грузии, давно проживающий в России, рассказал, как Крондл хвастался в свой приезд в Тбилиси: «Как я русских прибил!» Судейские ошибки часто продиктованы личной неприязнью, а у Крондла были основания не любить СССР – в частности события 1968 года (ввод войск в Чехословакию. – Прим.).

К нам же относились как к захватчикам, поработителям — я на себе это отношение прочувствовал. Доказывать обратное было бесполезно. Меркантильный интерес рефери тоже не стал бы исключать. Случайностей на таком уровне практически не бывает.

Также недавно Хусаинов рассказал о коррупции в российском судействе. 

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 16:11
Забивать надо было. Никакой бы чех не испортил игру.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:54
Косили наших в том матче безбожно.
b7ex6bz3q24u
b7ex6bz3q24u
сегодня в 15:40
Русских всегда недолюбливали.
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