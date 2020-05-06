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Йосида: «Сначала я не поверил, что меня зовут в „Сампдорию“»

сегодня, 16:40

Японский защитник «Саутгемптона» Мая Йосида, выступающий на правах аренды в «Сампдории», рассказал, как состоялся его переход в итальянский клуб прошедшей зимой.

У меня было всего несколько часов, чтобы принять решение. Сначала я в это не поверил. Я хотел играть и «Сампдория» дала мне шанс. Я работал с Дзаккерони в течение четырех лет в японской национальной команде. Он всегда говорил мне: «Ты можешь добиться успеха в Италии».  Эта фраза, наверное, застряла у меня в голове. Также я много разговаривал с игроками «Сампдории» — Габбьядини и Рамиресом.

Что касается того, чтобы остаться, то еще слишком рано говорить. Я приехал сюда, чтобы воспользоваться этой возможностью и сохранить «Сампдорию» в Серии А. Мы должны достичь этой цели в первую очередь.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:44
Мая это он или она.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:40
Нормальный трансфер для обеих сторон...
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