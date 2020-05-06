ГлавнаяНовости

Беллами: «МЮ нужно еще три-четыре года, чтобы достичь уровня „Ливерпуля“»

сегодня, 20:16

Бывший форвард «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Крейг Беллами поделился мнением о нынешнем уровне «Манчестер Юнайтед»:

Коронавирус пришел тогда, когда у МЮ был хороший отрезок. Все говорят о них, но они даже близко не уровень «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». «Ман Юнайтед» нужно три-четыре года, чтобы приблизиться к ним. Стиль игры, прессинг и баланс «Ливерпуля» и «Ман Сити» находятся на другом уровне. Между этими двумя клубами и другими существует огромный разрыв.

Ранее защитник МЮ Харри Магуайр прокомментировал выступление клуба в текущем сезоне.

Все новости
Гендиректор Бундеслиги: «Благодарю политиков за возобновление сезона»
Сегодня, 21:03 Комментарии1
Фабрегас: «Если Ла Лигу завершат, то „Барселона“ будет настоящим чемпионом»
Сегодня, 18:31 Комментарии11
Магуайр: «Я пришел в МЮ ради титулов»
Сегодня, 18:05 Комментарии5
Артета: «Я не должен убеждать футболистов присоединиться к „Арсеналу“»
Сегодня, 17:43 Комментарии3
Жена Ди Марии: «Англия — ж*па мира. Мне там ничего не понравилось»
Сегодня, 17:13 Комментарии21
Йосида: «Сначала я не поверил, что меня зовут в „Сампдорию“»
Сегодня, 16:40 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SuperGobb
SuperGobb ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
сегодня в 20:49
импосибл, тогда интер боролся бы за выживание, а не за ЛЧ. Аха-ха)
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ SuperGobb (раскрыть)
сегодня в 20:46
Возможно. Зато у Ювентуса с итальянским судейским корпусом пожизненный контракт.
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 20:25
А что, у Скомины и Оливера контракт со сквозерами истекает в 2024 году? Аха-ха)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 20:21
мю никогда не будет топ командой как Ливерпуль
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100