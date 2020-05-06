Беллами: «МЮ нужно еще три-четыре года, чтобы достичь уровня „Ливерпуля“»

Бывший форвард «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» поделился мнением о нынешнем уровне «Манчестер Юнайтед»:

Коронавирус пришел тогда, когда у МЮ был хороший отрезок. Все говорят о них, но они даже близко не уровень «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». «Ман Юнайтед» нужно три-четыре года, чтобы приблизиться к ним. Стиль игры, прессинг и баланс «Ливерпуля» и «Ман Сити» находятся на другом уровне. Между этими двумя клубами и другими существует огромный разрыв.