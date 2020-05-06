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Фабрегас: «Если Ла Лигу завершат, то „Барселона“ будет настоящим чемпионом»

сегодня, 18:31

Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас, выступающий сейчас за «Монако», прокомментировал слова голкипера «Реала» Тибо Куртуа о признании чемпионом «Барселону» в случае досрочного завершения Ла Лиги:

Каждый защищает свои интересы. Например, «Монако» чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в еврокубки. Если Ла Лиги остановят, как это сделали во Франции, то «Барселона» будет настоящим чемпионом. Турниры завершают досрочно не потому, что это всем нравится, а из-за причины, которую нельзя игнорировать.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:02
Не прав Сеск!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 18:47
Как запел бывший барсук. Пусть тогда сыграют "золотой" матч и он покажет, кто настоящий чемпион!!!
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 18:43
все правильно тут продолжай непродолжай а халва все равно с физруком выше второго никогда не поднимется ее место где то намного ниже просто жалко командам с девочками играть вот они халве и поддаются
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:40
А если не завершат то ни каким не будет.
Шатаут
Шатаут
сегодня в 18:38
Достойный ответ носатому циркулю...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:33
Настоящим кабинетным,велком к договорентусу в стройные ряды))
shlomo
shlomo
сегодня в 18:32
Нееее..хотелось бы чтобы доиграли
beefs
beefs
сегодня в 18:32
ну это не справедливо
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