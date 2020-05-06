Фабрегас: «Если Ла Лигу завершат, то „Барселона“ будет настоящим чемпионом»

Бывший полузащитник «Барселоны» , выступающий сейчас за «Монако», прокомментировал слова голкипера «Реала» о признании чемпионом «Барселону» в случае досрочного завершения Ла Лиги:

Каждый защищает свои интересы. Например, «Монако» чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в еврокубки. Если Ла Лиги остановят, как это сделали во Франции, то «Барселона» будет настоящим чемпионом. Турниры завершают досрочно не потому, что это всем нравится, а из-за причины, которую нельзя игнорировать.