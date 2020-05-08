Селюк о смерти Самохвалова: «Кикнадзе и врач клуба реально могут сесть»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал свое обращение к Генпрокуратуре, которое он опубликовал в твиттере. Селюк хочет добиться открытия дела по факту смерти воспитанника московского «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.
- Еще раз поясните: какого исхода вы ждете?
В Италии, повторюсь, все закончилось тюрьмой [дело о смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори]. И в России это уголовная статья. Думаю, врач и генеральный директор «Локомотива» реально могут сесть, если провести объективное расследование. Как я понимаю, у Самохвалова родители не очень обеспеченные, на них, возможно, надавили, чтобы завуалировать всю ситуацию. И мне странно, что журналисты не опередили меня и не обратились в прокуратуру раньше. Или хотя бы не сделали запрос, проводится ли какое-то расследование. Умер 22-летний футболист – и все забыли. Так не должно быть.
- Но ведь и сам игрок берет на себя ответственность.
Ничего подобного. Такой практики не может быть. Игрок не должен брать на себя ответственность за здоровье. Это же не шутки. Если клуб знает, что у человека проблемы с сердцем, с ним не должен подписываться контракт, даже если сам игрок готов рисковать. А раз человека взяли в систему – и он умер, кто-то за это должен ответить.