Селюк о смерти Самохвалова: «Кикнадзе и врач клуба реально могут сесть»

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сегодня, 18:54

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал свое обращение к Генпрокуратуре, которое он опубликовал в твиттере. Селюк хочет добиться открытия дела по факту смерти воспитанника московского «Локомотива» .

- Еще раз поясните: какого исхода вы ждете?

В Италии, повторюсь, все закончилось тюрьмой [дело о смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори]. И в России это уголовная статья. Думаю, врач и генеральный директор «Локомотива» реально могут сесть, если провести объективное расследование. Как я понимаю, у Самохвалова родители не очень обеспеченные, на них, возможно, надавили, чтобы завуалировать всю ситуацию. И мне странно, что журналисты не опередили меня и не обратились в прокуратуру раньше. Или хотя бы не сделали запрос, проводится ли какое-то расследование. Умер 22-летний футболист – и все забыли. Так не должно быть.

- Но ведь и сам игрок берет на себя ответственность.