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Селюк о смерти Самохвалова: «Кикнадзе и врач клуба реально могут сесть»

сегодня, 18:54

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал свое обращение к Генпрокуратуре, которое он опубликовал в твиттере. Селюк хочет добиться открытия дела по факту смерти воспитанника московского «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.

- Еще раз поясните: какого исхода вы ждете?

В Италии, повторюсь, все закончилось тюрьмой [дело о смерти защитника «Фиорентины» Давиде Астори]. И в России это уголовная статья. Думаю, врач и генеральный директор «Локомотива» реально могут сесть, если провести объективное расследование. Как я понимаю, у Самохвалова родители не очень обеспеченные, на них, возможно, надавили, чтобы завуалировать всю ситуацию. И мне странно, что журналисты не опередили меня и не обратились в прокуратуру раньше. Или хотя бы не сделали запрос, проводится ли какое-то расследование. Умер 22-летний футболист – и все забыли. Так не должно быть.

- Но ведь и сам игрок берет на себя ответственность.

Ничего подобного. Такой практики не может быть. Игрок не должен брать на себя ответственность за здоровье. Это же не шутки. Если клуб знает, что у человека проблемы с сердцем, с ним не должен подписываться контракт, даже если сам игрок готов рисковать. А раз человека взяли в систему – и он умер, кто-то за это должен ответить.

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Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:37
Жирная свинья Селюк, Живущая в Барселоне и Монако, пиарится на смерти молодого парня. Не нажралась ещё, скотина позорная?!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:17
Скорее всего футболисты сами готовы играть и семьи их не против. Не знаю сколько зарабатывал футболист, но менять в жизни образ, работу...Ведь по большому они кроме футбола не видят себя в жизни,да и не умеют ничего больше. Сложная тема и спекулировать на смерти игрока ради выгоды не стал бы. Никто его под палкой возможно не гонял. Халатность да врачей. Конечно жаль парня, как его и семью.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:15
Реально не пойму - что Селюку-то надо? Изображает из себя непонятно что...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 19:14
Селюк абсолютно ничего не делает просто так,все только с выгодой для себя.Какой его тут интерес мне пока не известно,но думаю,что позже все всплывёт...
Торвин
Торвин
сегодня в 19:04
Селюк как бы сказать по мягче, балабол еще тот. Его самого бы проверить, желательно бы в дурке. По всем его интервью можно только одно сказать, он звиздабол и гнилой человек.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:03
тебя вот точно на нарах ждут)) ну и кику с тобой)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:58
Кикнадзе в тюрьму!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 18:56
Селюка бы прокуратуре проверить...
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