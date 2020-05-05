Игрок «Герты» отстранен от тренировок за рукопожатие

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сегодня, 14:59

Нападающий «Герты» отстранен от тренировок клуба за нарушение правил дистанцирования, которое ввел клуб для безопасности в период пандемии коронавируса.

Ивуарийский форвард выложил в сеть видео, на котором он прогуливался по базе клуба и не соблюдал правила безопасности, а также обменялся рукопожатием с работником «Герты». Немецкий футбольный союз заявил, что клуб должен принять меры в отношении Калу, после чего «Герта» решила отстранить футболиста от тренировок на неопределенный срок.

Ранее игроки «Баварии» сдали тесты на коронавирус.