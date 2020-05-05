Игрок «Герты» отстранен от тренировок за рукопожатие

Нападающий «Герты» Саломон Калу отстранен от тренировок клуба за нарушение правил дистанцирования, которое ввел клуб для безопасности в период пандемии коронавируса.
Ивуарийский форвард выложил в сеть видео, на котором он прогуливался по базе клуба и не соблюдал правила безопасности, а также обменялся рукопожатием с работником «Герты». Немецкий футбольный союз заявил, что клуб должен принять меры в отношении Калу, после чего «Герта» решила отстранить футболиста от тренировок на неопределенный срок.
Ранее игроки «Баварии» сдали тесты на коронавирус.
Как игроки будут на поле соблюдать дистанцию друг от друга 1,5-2 метра, как люди соблюдают дистанцию в кассах магазинов.
Как игроки будут на поле соблюдать дистанцию друг от друга 1,5-2 метра, как люди соблюдают дистанцию в кассах магазинов.